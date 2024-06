支援機器の展示も！公益財団法人テクノエイド協会『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』

公益財団法人テクノエイド協会は、障害者に係る『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』を大阪と、東京で開催します。

公益財団法人テクノエイド協会『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』

<Web開催>

開催日時:令和6年10月1日(火)〜令和7年1月31日(金)

サイト :テクノエイド協会HP内「Web交流プラットフォーム」

※URLは現在準備中

<大阪会場>

開催日時:令和6年11月25日(月)〜27日(水)

初日13:00〜17:00/10:00〜17:00(最終日のみ16:00)

会場 :OMM(2階展示Aホール)

(〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31)

アクセス:京阪電車「天満橋」駅東口、

谷町線「天満橋」駅北改札口からOMM地下2階に直結

<東京会場>

開催日時:令和6年12月10日(火)〜12日(木)

初日13:00〜17:00/10:00〜17:00(最終日のみ16:00)

会場 :東京都立産業貿易センター浜松町館(5階展示室)

(〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝)

アクセス:JR「浜松町」駅北口から徒歩5分

東京モノレール「浜松町」駅北口から徒歩5分

ゆりかもめ「竹芝」駅西口出口から徒歩2分

都営浅草線・大江戸線「大門」駅B2出口から徒歩7分

※車いすで来場の方は、ゆりかもめ「竹芝」駅を利用してください。

また、10月1日(火)〜令和7年1月31日(金)の期間はテクノエイド協会HP内「Web交流プラットフォーム」でWeb上でも開催します。

■『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』について

障害者当事者の思いや要望をより的確にとらえた支援機器の開発に繋げるため、支援機器の障害当事者(ニーズ側)と支援機器の開発者(シーズ側)が自由に意見交換を行う場です。

この交流会では、試作中または開発改良を前提とした機器が展示され、試用体験や出展者と意見交換が可能です。

支援機器の展示以外にも基調講演など様々な講演を実施予定です。

■出展の対象者

(1) 障害者向けの支援機器を開発中の企業等で、かつ試作機を出展できる企業・個人等

(但し、既に商品化した支援機器であっても、ニーズを踏まえた改良の意向がある場合は参加を認めることとします。)

(2) 障害当事者等と交流を深めてニーズをくみ取り、良質な支援機器の開発や改良を目指している企業・個人等

上記のすべてを満たす方とします。

<出展のお申込み方法>

出展費 : 無 料

(但し、出展に伴う駐車料金や搬出入等に伴う費用は自己負担。)

定員 : 大阪会場50社、東京会場70社募集します。

下記のいずれから選択してください。

(1) 大阪会場と東京会場、Web開催

(2) 大阪会場とWeb開催

(3) 東京会場とWeb開催

(会場開催のみ又は、Web開催のみの出展は認められません。)

申込方法 : 出展要項をご参照の上、下記URLより申込み可能

「出展要項」

https://www.techno-aids.or.jp/needsmatch/file06/syuttenyoukou2024.pdf

公益財団法人テクノエイド協会 交流会2024専用ページ

申込期限 : 令和6年7月5日(金)16:00必着

