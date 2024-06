リーガの来季日程が決定！　王者レアル・マドリーはマジョルカ戦で開幕、久保ソシエダはラージョと対戦

ラ・リーガは18日、2024−25シーズンの日程を発表した。ジローナの躍進ぶりも光ったなか、レアル・マドリーの36度目となる優勝で閉幕した今季。まだエスパニョールとレアル・オビエドが残り1つの昇格枠を巡ってプレーオフを戦っているが、来季のマッチスケジュールが明らかになった。来季の開幕節は8月16日、17日、18日の3日間で、翌年5月25日が最終節に設定。新たにキリアン・ムバッペが加わり、さらに楽しみな陣容となる王者レアル・マドリーはマジョルカとのアウェイ戦からスタートする。

また、ハンジ・フリック新監督のもと、2季ぶの奪還を目指すバルセロナや、アトレティコ・マドリーはそれぞれアウェイで、バレンシア、ビジャレアルと対戦。久保建英のレアル・ソシエダはラージョ・バジェカーノとのホーム戦になる。また、注目カードではレアル・マドリーとバルセロナのエル・クラシコが10月27日の第11節と翌年5月12日の第35節に。マドリード・ダービーは9月29日の第8節と翌年2月9日の第23節に組み込まれている。◆開幕カード一覧アスレティック・ビルバオ vs ヘタフェレアル・ベティス vs ジローナマジョルカ vs レアル・マドリーラス・パルマス vs セビージャビジャレアル vs アトレティコ・マドリーバレンシア vs バルセロナレアル・ソシエダ vs ラージョ・バジェカーノセルタ vs アラベスオサスナ vs レガネスバジャドリード vs エスパニョールorレアル・オビエド