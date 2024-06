大阪で大人気のモダンタイ料理レストラン2号店が東京初出店（東京・北参道）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・北参道にオープンしたタイ料理レストラン。見目麗しい料理とソムリエセレクトのワインは、女子会や記念日にもぴったり。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Modern Thai CIEL 北参道(東京・北参道)

出典:お肉モンスターさん

2024年2月14日、副都心線・北参道駅1番出口から徒歩約3分のところにタイ料理店「Modern Thai CIEL 北参道」がオープンしました。大阪・福島にある大人気のタイ料理店「Modern Thai CIEL」の2号店です。

店名のロゴ、CIELの“I”は、 家がモチーフ。自宅のように温かく過ごして欲しい--そんな思いが込められています。

写真:お店から

バンコク5つ星ホテル出身のシェフによる、本格的なタイ料理と日本の季節の食材を融合させたモダンスタイルのタイ料理はどれも彩り鮮やか。

ヤムウンセンやトムヤムクンなどの伝統料理から、その日市場で仕入れた旬の食材を使ったアレンジ料理まで、ワンランク上のタイ料理が楽しめます。

季節の生春巻き 出典:お肉モンスターさん

ディナーのコース(8,800円)は、料理8品にデザート、ティー付き。ランチのコース(5,000円)は、料理6品にデザート、ドリンクが付いています。

「季節の生春巻き」には、イチゴをサンド。フルーティな酸味がマッチしています。次はどんな彩りになるのか、楽しみですね。

出典:sa.mo.ku.5.5さん

オーナー兼ソムリエが厳選した世界中のワインも魅力的。店内のワインセラーには、常時150本を貯蔵しています。

おまかせコースの料理に合わせてグラスワイン5杯がつく、ペアリングコース(14,300円)も好評です。

ハイセンスな食器たち 出典:お肉モンスターさん

店内にはカウンター5席とテーブル18席を用意しました。アンティークラグジュアリーをテーマに、インテリアや器のセレクトにこだわったハイセンスな空間は、女子会や記念日の食事にもぴったりです。おしゃれにタイ料理を楽しめるお店、覚えておいてくださいね!

食べログレビュアーのコメント

出典:drmomo0522さん

『とても綺麗なお店で、普通のタイ料理とは違う、本格的な日本タイ融合料理と選りすぐりのワインが楽しめます。ワインリストも変わった珍しいワインもストックされてますので、本格的です。

コース料理は、前菜のお粥から始まり、本格スパイシータイカレー、デザートまで全て美味しいです』(drmomo0522さん)

おかゆさん。コースの最初に出てきます 出典:梅田からの神戸三宮さん

『始まったばかりのランチに訪れました。お店の方の気が利くので、なんだろう、そこが1番安心というか安定感。世間一般的なタイ料理の中ではいいお値段のお店ですから、そこも重要ポイントです。

お料理はどれも美味しいです。リーズナブルなタイ料理屋さんとは違うのが明確にわかります!丁寧で美味しい。特にコースの初めのお粥に衝撃をくらいました。こんな美味しいお粥は初めて!生春巻きにイチゴもキュンです』(Harurururuさん)

※価格は税込・サービス料別

<店舗情報>◆Modern Thai CIEL 北参道住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-22-4TEL : 050-1809-9003

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

