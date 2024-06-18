Ï¡çÖ»á¡¡ÅÔÃÎ»öÁª½¸²ñ¤Çµ¯¤¤¿ÁÛÄê³°¤ÎàÏ¡çÖ¥³¡¼¥ëá¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶»¤¬µÍ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Ï¡çÖ»á¤Ï£±£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£²£°Æü¹ð¼¨¡¢£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÅìµþ¡¦ÃæÌî¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÅÔÀ¯¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¥ª¡¼¥ëÅìµþÂç½¸²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ëÏ¡çÖ»á¤ÎÎ¥ÅÞ¤ò¾µÇ§¡£Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ËÈ¼¤¤¡¢»²±¡µÄ°÷¤ò¼«Æ°¼º¿¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¡çÖ»á¤Ï¼óÅÔ·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¸øÌó¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢Æ±½¸²ñ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡¢£±£²£°£°¿Í°Ê¾å¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸øÌó¤È¤·¤¿ÅìµþÅÔ¤Î¹ÔÀ¯²þ³×¤ä¼ã¼Ô»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÆÃ¤Ë¹ÔÀ¯²þ³×¤Ç¤Ï¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÔÀ¯±¿±Ä¤ò¥Á¥¯¥ê¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡ÖÅÔÃÎ»ö¤¬£¸£±£°£°²¯±ß¡¢£¸Ç¯´Ö¤ÇËèÇ¯¡¢¹ÔÀ¯²þ³×¤ÇÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ìÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤Î»î»»¤Î»È¤¤Æ»¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¸À¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡££¸Ç¯Á°¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò²õ¤¹¤È¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤¬£¸Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤éÅÔ¤ÎºâÀ¯¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ò»ä¤Ï³«¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂçÇï¼ê¡£µÇ°»£±Æ¸å¤Ë¤ÏÁÛÄê³°¤ÎÇ®¤¤àÏ¡çÖ¥³¡¼¥ëá¤òÏ¢¸Æ¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢Ï¡çÖ»á¤ÏÁ°Æü£±£·Æü¤Î¡Ö¼·Í¼¤ÎÆü¡¢Åìµþ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×½¸²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶»¤¬µÍ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»¿ÈÝ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î»×¤¤¤ÏÂçÀÚ¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¸¬µõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£