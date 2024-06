サンダルでトレラン!?テバの「Aventrail」はクッション性、フィット感ともに最高レベル！

もっと軽やかに、もっと涼やかに夏のトレランを楽しみたい人のために、Teva初のトレイルランニングサンダル「Aventrail(アベントレイル)」(2万900円)が誕生しました。

“Feel The Wind Through Your Toes -つま先で、風を感じよう-”をコンセプトに開発されたこのモデルは、オープントゥのサンダルでありながらトレイルランニングシューズのパフォーマンス性を併せ持った、革新的な一足です。

起伏の多いフィールドで履くことを前提としたトレランサンダルで、課題となるのはやはり安定性。そこで「Aventrail」では新たに開発したWストラッピングシステムを採用。アッパーがソールの下をぐるりと巻き込む構造によって、足をしっかりとホールドします。

また、アッパー素材には、Unifi社のREPREVEポリエステル糸を使用した100%リサイクルプラスチック製のウェビングを採用。伸縮性に優れたエンジニアードニットを組み合わせることで、最適なフィット感と通気性をもたらします。

ミッドソールには、上層にスーパー・クリティカル・フォーム(SCF)、下層にサポート力のあるEVAという硬度の違うニつの層を使用することで、優れた反発性と下り坂でも十分なクッション性を提供。

二層の間に内臓したナイロンプレートが、ねじれを補正して推進力を安定させ、上り坂での加速を生み出します。

アウトソールには、TevaオリジナルのSPIDER RUBBER(スパイダーラバー)を採用。耐久力に優れ、立体的なトラクションラグが高いグリップ力を発揮します。

サンダルの解放感と軽やかさがありつつ、しっかりと走りをサポートする機能性で、自然の中での快適なトレイルランを楽しめる一足に仕上げられています。

シーンに合わせて、裸足でもソックスを履いてもOK。トレランだけでなく、日々のウォーキングや散歩などでも活躍してくれそうです。

サイズは25.0cm〜29.0cm(ハーフサイズの展開もあり)、カラーはTotal Eclipse/Green Flashと Black/Charcoalの2色展開。

各店舗で「Aventrail」の試し履きやトレイルランニングが体験できるイベントも開催されるそうなので、履き心地を体感したい人は足を運んでみては。

<文/&GP>

