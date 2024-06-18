¡ÖÄÁ¤·¤¤?¡×2ÆüÂ³¤±¤Æà»â»Ò½÷á¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¡¢Èþ¥Õ¥©¡¼¥àÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö½÷¿À¤Ï¶¦¤Ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡×¡Öº¸ÏÓ¥í¡¼¥ÆÁÈ¤á¤ë¡×
¡¡À¾Éð¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë2ÆüÂ³¤±¤Æà¥ì¥ªÅÞá¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬ÅÐÈÄ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤ÏÀ¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ßÇØÈÖ¹æ24¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥â¥³¥â¥³¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Î¡¼¥Ð¥ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤²¹þ¤ß¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡13Æü¤ËÀ¾ÉðÀï¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤ÇÇµÌÚºä46¤Î¸þ°æÍÕ·î¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÇØÈÖ¹æ46¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¹õ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅêµå¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À&¾¡Íø¤ÎÅ·»È¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¡©¡×¡Ö½÷¿À¤Ï¶¦¤Ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡×¡Öº¸ÏÓ¥í¡¼¥ÆÁÈ¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£