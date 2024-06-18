ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ハンガリー中銀政策金利（6月）
予想 7.0% 前回 7.25%
チポローネECB理事、2024欧州金融総合会議出席
21:30
米小売売上高（5月）
予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（自動車除くコア・前月比)
22:15
米鉱工業生産指数（5月）
予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)
予想 78.6% 前回 78.4%（設備稼働率)
22:30
デギンドスECB副総裁、講演
23:00
米企業在庫（4月）
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済とFedについて講演（質疑応答あり）
19日
0:00
クノット・オランダ中銀総裁、議会証言
0:40
コリンズ・ボストン連銀総裁、イベント講演
1:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融経済賞授賞式出席
2:00
ローガン・ダラス連銀総裁、質疑応答
クーグラーFRB理事、ピーターソン国際経済研究所で経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
2:20
ムサレム・セントルイス連銀新総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）※投票権持つのは2025年
3:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、2024マーシャルフォーラム参加
5:00
対米証券投資（4月）
予想 N/A 前回 1005.0億ドル
6:00
コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、イベント「インフレ：2%回帰への道」講演
※予定は変更されることがあります。
ハンガリー中銀政策金利（6月）
予想 7.0% 前回 7.25%
チポローネECB理事、2024欧州金融総合会議出席
21:30
米小売売上高（5月）
予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（自動車除くコア・前月比)
22:15
米鉱工業生産指数（5月）
予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)
予想 78.6% 前回 78.4%（設備稼働率)
22:30
デギンドスECB副総裁、講演
23:00
米企業在庫（4月）
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済とFedについて講演（質疑応答あり）
19日
0:00
クノット・オランダ中銀総裁、議会証言
0:40
コリンズ・ボストン連銀総裁、イベント講演
1:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融経済賞授賞式出席
2:00
ローガン・ダラス連銀総裁、質疑応答
クーグラーFRB理事、ピーターソン国際経済研究所で経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
2:20
ムサレム・セントルイス連銀新総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）※投票権持つのは2025年
3:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、2024マーシャルフォーラム参加
5:00
対米証券投資（4月）
予想 N/A 前回 1005.0億ドル
6:00
コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、イベント「インフレ：2%回帰への道」講演
※予定は変更されることがあります。