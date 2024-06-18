21:00
ハンガリー中銀政策金利（6月）
予想　7.0%　前回　7.25%

チポローネECB理事、2024欧州金融総合会議出席

21:30
米小売売上高（5月）
予想　0.3%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.2%　前回　0.2%（自動車除くコア・前月比)

22:15
米鉱工業生産指数（5月）
予想　0.4%　前回　0.0%（前月比)
予想　78.6%　前回　78.4%（設備稼働率)

22:30　
デギンドスECB副総裁、講演

23:00
米企業在庫（4月）
予想　0.3%　前回　-0.1%（前月比)

バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済とFedについて講演（質疑応答あり）

19日
0:00　
クノット・オランダ中銀総裁、議会証言

0:40　
コリンズ・ボストン連銀総裁、イベント講演

1:00　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融経済賞授賞式出席

2:00　
ローガン・ダラス連銀総裁、質疑応答
クーグラーFRB理事、ピーターソン国際経済研究所で経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

2:20　
ムサレム・セントルイス連銀新総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）※投票権持つのは2025年

3:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、2024マーシャルフォーラム参加

5:00
対米証券投資（4月）
予想　N/A　前回　1005.0億ドル

6:00　
コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、イベント「インフレ：2%回帰への道」講演


※予定は変更されることがあります。