ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ハンガリー中銀政策金利（6月）

予想 7.0% 前回 7.25%



チポローネECB理事、2024欧州金融総合会議出席



21:30

米小売売上高（5月）

予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.2%（自動車除くコア・前月比)



22:15

米鉱工業生産指数（5月）

予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)

予想 78.6% 前回 78.4%（設備稼働率)



22:30

デギンドスECB副総裁、講演



23:00

米企業在庫（4月）

予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)



バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済とFedについて講演（質疑応答あり）



19日

0:00

クノット・オランダ中銀総裁、議会証言



0:40

コリンズ・ボストン連銀総裁、イベント講演



1:00

ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融経済賞授賞式出席



2:00

ローガン・ダラス連銀総裁、質疑応答

クーグラーFRB理事、ピーターソン国際経済研究所で経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）



2:20

ムサレム・セントルイス連銀新総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）※投票権持つのは2025年



3:00

グールズビー・シカゴ連銀総裁、2024マーシャルフォーラム参加



5:00

対米証券投資（4月）

予想 N/A 前回 1005.0億ドル



6:00

コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、イベント「インフレ：2%回帰への道」講演





※予定は変更されることがあります。

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