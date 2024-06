ZEROBASEONE ソン・ハンビン、単独でファッション誌のカバーに！様々なコンセプトを披露

ZEROBASEONEのソン・ハンビンが、単独で有名ファッションマガジンのカバーを飾った。ファッションマガジン「Allure Korea」は17日、ソン・ハンビンが撮影に参加した7月号のカバー3種とグラビアを公開した。彼は様々なコンセプトを完璧にこなし、幅広いスペクトラムを証明した。少年と男性の境界にいる姿を自然なポーズと美しい表情の演技で表現しながらプロフェッショナルな面をアピールし、現場スタッフを感嘆させたという。

カバーだけでなく、ソン・ハンビンの多彩な魅力が楽しめる様々な映像コンテンツも順次アップロードされる予定で、期待を高めている。ZEROBASEONEは最近、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の活動を成功裏に終えた。彼らは9月20〜22日のソウル公演を皮切りに「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」に突入し、世界8都市でファンに会う。