2024−25シーズンのラ・リーガ開幕カードが決定！　“王者”レアルがマジョルカ、久保建英のソシエダはラージョに

ラ・リーガは18日、2024−25シーズンの日程を発表した。レアル・マドリードの通算36度目となる優勝で幕を閉じた2023−24シーズンを経て、18日に2024−25シーズンの日程が決定。8月16日(金)に始まり、最終節は来年5月25日となる。注目の開幕戦カードとしては、日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダがラージョ・バジェカーノと対戦することに。“王者”レアル・マドリードがマジョルカの『ソン・モイシュ』に乗り込む他、バルセロナはバレンシアと、ジローナはベティスと激突。コパ・デル・レイを優勝したアスレティック・ビルバオは『サン・マメス』にヘタフェを迎え入れ、ビジャレアルとアトレティコ・マドリードによる好カードも実現した。

また、“最後”の昇格クラブは目下行われている昇格プレーオフにて決定。エスパニョールとオビエドが決勝戦に進出しており、16日のファーストレグではオビエドが1−0で先勝している。なお、レアル・マドリードとバルセロナによる“エル・クラシコ”が第11節と第35節に、セビージャとベティスによる“エル・グラン・デルビ”は第9節と第29節に、アスレティック・ビルバオとレアル・ソシエダによる“バスク・ダービー”は第14節と第34節に予定されている。2024−25シーズンのラ・リーガ開幕節は以下の通り。アスレティック・ビルバオ vs ヘタフェベティス vs ジローナマジョルカ vs レアル・マドリードラス・パルマス vs セビージャビジャレアル vs アトレティコ・マドリードバレンシア vs バルセロナレアル・ソシエダ vs ラージョ・バジェカーノセルタ vs アラベスオサスナ vs レガネスバジャドリード vs (エスパニョールorオビエド)※開幕節は16日(金)、17日(土)、18日(日)で開催され、正式な試合日は後日発表