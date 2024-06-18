BE:FIRST JUNON、ソロ楽曲「Nova Flame ～One of the BE:ST-01 JUNON～」のスペシャルダンスパフォーマンス映像公開
■s**t kingz NOPPOによるコレオグラフをJUNONがスタイリッシュに表現！
BE:FIRSTのJUNONによるソロ楽曲「Nova Flame ～One of the BE:ST-01 JUNON～」のスペシャルダンスパフォーマンス映像がYouTubeにで公開された。
「Nova Flame ～One of the BE:ST-01 JUNON～」はグループ初となるソロ曲で、JUNON自らが作詞作曲にも参加。今回公開された映像では、s**t kingz NOPPOによるコレオグラフをJUNONがスタイリッシュに表現している。
「Nova Flame ～One of the BE:ST-01 JUNON～」は、4月24日にBE:FIRSTがリリースしたシングル「Masterplan」に収録。
なお、BE:FIRSTのソロ企画「One of the BE:ST」では、今後も各メンバーの作品が発表されていく予定だ。
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