BE:FIRSTのJUNONによるソロ楽曲「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」のSpecial Dance Performance映像がYouTubeにて公開された。4月24日にリリースされたシングル「Masterplan」に収録されている「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」はグループ初となるソロ曲で、JUNON自らが作詞作曲にも参加。今回公開されたSpecial Dance Performance映像では、s**t kingz NOPPOによるコレオグラフをJUNONがスタイリッシュに表現。

BE:FIRSTのソロ企画「One of the BE:ST」では、JUNON「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」に続き、今後も各メンバーの作品リリースが予定されている。