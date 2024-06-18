PKCZ(R)が、6月1日にリリースしたデジタルアルバム『Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up』から先行シングルとしてリリースされたアルバムのリード曲「Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up」のMVを公開した。

◆MV

この楽曲は、90sRAVE サウンドをベースとした疾⾛感あるトラックにALANのラップと《Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up》の掛け声が⼊る、ライブ会場での盛り上がり必⾄な楽曲。全編CGで作られたアルバムジャケットともリンクする、ストーリー性が高い映像で、視覚にも楽しめるMVになっている。

今作を引っ提げて、6月20日からは全国ツアーもスタート。「Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up」のサビには振り付けもあるので、MVをチェックしてぜひ一緒に盛り上がってほしい。

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1st Digital Album『Put Your Hearts Up,Everybody Jump Up』

2024年6月1日（土）リリース

収録曲
1　Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up
2　Sonic Special Stage (PKCZ(R) REMIX)
3　煩悩解放運動
4　GLAMOROUS
5　もういいじゃん
6　T.O.K.Y.O.
7　Gravity
8　Gekkabijin
9　HARD LUCK MADNESS
10　So Tight
11　PLAY THAT'24（ALAN ver.）

【ミュージックカード】
2024年6月1日（土）発売
・XNLD-10225
・価格（税込:2,530円、税抜：2,300円）
・収録曲：全11曲（共通楽曲）

＜PKCZ(R)感謝祭 2024〜Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up〜＞

詳細：http://r.ex-m.jp/pkcz2024_live/　

6月20日(木) 東京 Spotify O-EAST
6月27日(木) 大阪GORILLA HALL OSAKA
7月14日(日)福岡 UNITEDLAB
7月15日(月･祝)広島 HIROSHIMA CLUB QUATTRO
8月1日(木)岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
8月2日(金)名古屋 DIAMOND HALL

関連リンク

◆PKCZ(R) オフィシャルサイト