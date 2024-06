PKCZ(R)が、6月1日にリリースしたデジタルアルバム『Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up』から先行シングルとしてリリースされたアルバムのリード曲「Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up」のMVを公開した。この楽曲は、90sRAVE サウンドをベースとした疾⾛感あるトラックにALANのラップと《Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up》の掛け声が⼊る、ライブ会場での盛り上がり必⾄な楽曲。全編CGで作られたアルバムジャケットともリンクする、ストーリー性が高い映像で、視覚にも楽しめるMVになっている。

1st Digital Album『Put Your Hearts Up,Everybody Jump Up』

2024年6月1日(土)リリース



収録曲

1 Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up

2 Sonic Special Stage (PKCZ(R) REMIX)

3 煩悩解放運動

4 GLAMOROUS

5 もういいじゃん

6 T.O.K.Y.O.

7 Gravity

8 Gekkabijin

9 HARD LUCK MADNESS

10 So Tight

11 PLAY THAT'24(ALAN ver.)



【ミュージックカード】

2024年6月1日(土)発売

・XNLD-10225

・価格(税込:2,530円、税抜:2,300円)

・収録曲:全11曲(共通楽曲)

<PKCZ(R)感謝祭 2024〜Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up〜>

詳細:http://r.ex-m.jp/pkcz2024_live/



6月20日(木) 東京 Spotify O-EAST

6月27日(木) 大阪GORILLA HALL OSAKA

7月14日(日)福岡 UNITEDLAB

7月15日(月・祝)広島 HIROSHIMA CLUB QUATTRO

8月1日(木)岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

8月2日(金)名古屋 DIAMOND HALL

関連リンク

◆PKCZ(R) オフィシャルサイト

今作を引っ提げて、6月20日からは全国ツアーもスタート。「Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up」のサビには振り付けもあるので、MVをチェックしてぜひ一緒に盛り上がってほしい。関連記事◆【インタビュー】PKCZ(R)、<感謝祭 2024>まもなく開幕「色んなものが繋がってくる面白さを見せられる」