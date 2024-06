フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国ドラマ『ロマンス by ロマンス』を25日0時から全10話一挙独占配信する。『ロマンス by ロマンス』『ロマンス by ロマンス』は、2023年に韓国で制作されたドラマ。過去に付き合った彼氏とは交際期間が100日を越えたことがない主人公チョン・ハユン。別れ話をされると、必ず別れたくないと泣きつき、別れた後も元カレのSNSをストーカーしてしまう恋愛下手なハユンだが、運命の相手だと信じる彼氏ナム・テリョンとは交際期間100日を目前にしていた。しかしそんなある日、テリョンから突然別れ話を切り出され、焦ったハユンは別れまで1か月の猶予期間を設けてもらう。この1か月でどうにかテリョンの気持ちを引き留めたいハユンは友達であるハン・ガンジンに偽の恋人となってもらい、テリョンへの嫉妬作戦を決行することになり…。そんな3人が巻き起こす不思議な三角関係に注目だ。

韓国ラップ×ロックバンドをコンセプトに様々なジャンルに挑戦するN.Flyingでギターを担当するチャ・フンが、主人公に別れを告げる彼氏ナム・テリョンを演じる。また、主人公チョン・ハユン役とハユンの友達であるハン・ガンジン役を、公開オーディションで勝ち抜いた実力派新人俳優イ・ウンビとキム・ジヌがそれぞれ演じる。YouTubeで公開された“主人公サバイバルオーディション”は、総応募数が2,000人を超え、最終選考では男女14人の新人俳優が個人演技やカップル演技などの様々な審査を受け、本作の主人公獲得を目指してしのぎを削る戦いを見せた。審査員には『ナビレラ −それでも蝶は舞う−』『ミセン-未生-』のチョン・ヒテ、『ザ・キング: 永遠の君主』のペク・ヒョンジュ、『製パン王キム・タック』『宮廷女官チャングムの誓い』のチェ・ジャヘ、そして『新米史官ク・ヘリョン』のコン・ジョンファンなどの有名俳優が参加。そんなサバイバルオーディションで主人公を勝ち取った2人の演技にも注目だ。今作のOST(オリジナル・サウンド・トラック)には、2019年放送のオーディション番組『スーパーバンド』で準優勝したバンドLUCYが参加。また、男性アイドルグループ・CRAVITYでメインボーカルを担当するウビンや、歌手のMewが参加してドラマを盛り上げる。【編集部MEMO】FODではほかにも、『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマを配信している。(C)HEARTPEOPLE