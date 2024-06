変幻自在の“クラッチプレーヤー”、2大会ぶり優勝託される背番号10/ベルナルド・シウバ(ポルトガル代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■ポルトガル代表出場回数:8大会連続9回目最高成績:優勝(2016)ユーロ2020結果:ベスト16

予選結果:グループJ・1位監督:ロベルト・マルティネス◆注目選手MFベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ)1994年8月10日(29歳)2大会ぶり優勝託される背番号10。前ベルギー代表指揮官招へい後は予選唯一の全勝突破を果たすなど、抜群の安定感でフランス、イングランドらと並んで有力な優勝候補に挙がるポルトガル。各ポジションにワールドクラスのタレントを擁する中、絶対的なエースであるクリスティアーノ・ロナウド、司令塔ブルーノ・フェルナンデス、ディフェンスリーダーのルベン・ディアス、ペペらと共に中心を担うのが、マンチェスター・シティの前人未踏のプレミアリーグ4連覇に貢献した多才なレフティーだ。代表チームでは右ウイングを主戦場にB・フェルナンデスと共にゲームメーク、チャンスメークの起点を担うが、前線のオプションとしてゴンサロ・ラモス、フェリックス、ジョタ、ネトら多士済々な人材を擁するチーム事情の中、インサイドハーフやセントラルMF、サイドハーフなどの異なる役割を担い、状況に応じたアクセントを加える働きが求められるところだ。また、クラブ、代表の双方の戦いにおいてビッグマッチで決定的な仕事を果たす“クラッチプレーヤー”は、背番号7と共に決勝トーナメント以降の痺れる戦いでチームを勝利に導く活躍が期待される。◆試合日程6月18日(火)《28:00》【F】ポルトガル代表 vs チェコ代表6月22日(土)《22:00》【F】トルコ代表 vs ポルトガル代表6月26日(水)《28:00》【F】ジョージア代表 vs ポルトガル代表◆招集メンバーGK1.ルイ・パトリシオ(ローマ/イタリア)12.ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン/イングランド)22.ジオゴ・コスタ(ポルト)DF2.ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン/イングランド)3.ペペ(ポルト)4.ルベン・ディアス(マンチェスター・シティ/イングランド)5.ジオゴ・ダロト(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)13.ダニーロ・ペレイラ(パリ・サンジェルマン/フランス)14.ゴンサロ・イナシオ(スポルティングCP)19.ヌーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/フランス)20.ジョアン・カンセロ(バルセロナ/スペイン)24.アントニオ・シウバ(ベンフィカ)MF6.ジョアン・パリーニャ(フルアム/イングランド)8.ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)15.ジョアン・ネヴェス(ベンフィカ)16.マテウス・ヌネス(マンチェスター・シティ/イングランド)18.ルベン・ネヴェス(アル・ヒラル/サウジアラビア)23.ヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/フランス)FW7.クリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル/サウジアラビア)9.ゴンサロ・ラモス(パリ・サンジェルマン/フランス)10.ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ/イングランド)11.ジョアン・フェリックス(バルセロナ/スペイン)17.ラファエル・レオン(ミラン/イタリア)21.ジオゴ・ジョタ(リバプール/イングランド)25.ペドロ・ネト(ウォルバーハンプトン/イングランド)26.フランシスコ・コンセイソン(ポルト)