「Nove Flame」Special Dance Performance映像サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのメンバーJUNONによるソロ楽曲「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」のSpecial Dance Performance映像がYouTubeで公開された。

【動画】公開されたJUNON (BE:FIRST) / Nova Flame -Special Dance Performance「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」はグループ初となるソロ曲で、JUNON自らが作詞作曲にも参加。今回公開されたSpecial Dance Performance映像では、s**t kingz NOPPOによるコレオグラフをJUNONがスタイリッシュに表現。

BE:FIRSTのソロ企画「One of the BE:ST」は、JUNON「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」に続き、今後も各メンバーの作品リリースが予定されている。

なお、「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」は、4月24日にリリースされたSingle「Masterplan」に収録されている。「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」Lyrics : JUNON, SKY-HIMusic : ZEN, LOAR, MONJOE, Kosuke Crane, JUNON, SKY-HIProduced by SKY-HI, ZEN (INIMI), MONJOE (INIMI)Choreographer : NOPPO