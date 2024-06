【「姫様“拷問”の時間です」拷問234】6月18日 公開

集英社は、同社webマンガアプリ「少年ジャンプ+」にてマンガ「姫様“拷問”の時間です」 拷問234を6月18日に公開した。

拷問234では“拷問”を楽しみする姫様の前に、トーチャーが持ってきたものとは?

