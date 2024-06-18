【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43539.21 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41670.06 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40882.63 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40133.43 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39800.91 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39557.13 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39384.23 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39279.93 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39002.73 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38991.16 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38725.52 25日移動平均線
38688.51 6日移動平均線
38643.43 均衡表転換線(日足)
38635.03 13週移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38482.11 ★日経平均株価18日終値
38449.35 均衡表雲下限(日足)
38448.32 ボリンジャー:-1σ(25日)
38244.90 均衡表転換線(週足)
38171.11 ボリンジャー:-2σ(25日)
37931.75 26週移動平均線
37893.91 ボリンジャー:-3σ(25日)
37885.83 ボリンジャー:-1σ(13週)
37136.63 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36387.42 ボリンジャー:-3σ(13週)
36062.60 ボリンジャー:-1σ(26週)
35690.67 200日移動平均線
34193.45 ボリンジャー:-2σ(26週)
32324.29 ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 30.67(前日29.64)
ST.Slow(9日) 36.96(前日49.32)
ST.Fast(13週) 44.62(前日41.69)
ST.Slow(13週) 43.98(前日43.00)
［2024年6月18日］
株探ニュース