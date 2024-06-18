　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43539.21　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41670.06　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40882.63　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40133.43　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39800.91　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39557.13　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39384.23　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39279.93　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39002.73　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38991.16　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38725.52　　25日移動平均線
38688.51　　6日移動平均線
38643.43　　均衡表転換線(日足)
38635.03　　13週移動平均線
38527.08　　均衡表基準線(日足)

38482.11　　★日経平均株価18日終値

38449.35　　均衡表雲下限(日足)
38448.32　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38244.90　　均衡表転換線(週足)
38171.11　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37931.75　　26週移動平均線
37893.91　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37885.83　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37136.63　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36387.42　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36062.60　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35690.67　　200日移動平均線
34193.45　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32324.29　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　30.67(前日29.64)
ST.Slow(9日)　　36.96(前日49.32)

ST.Fast(13週)　 44.62(前日41.69)
ST.Slow(13週)　 43.98(前日43.00)

［2024年6月18日］

株探ニュース