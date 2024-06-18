

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43539.21 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41670.06 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40882.63 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40133.43 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39800.91 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39557.13 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39384.23 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39279.93 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39002.73 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38991.16 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38725.52 25日移動平均線

38688.51 6日移動平均線

38643.43 均衡表転換線(日足)

38635.03 13週移動平均線

38527.08 均衡表基準線(日足)



38482.11 ★日経平均株価18日終値



38449.35 均衡表雲下限(日足)

38448.32 ボリンジャー:-1σ(25日)

38244.90 均衡表転換線(週足)

38171.11 ボリンジャー:-2σ(25日)

37931.75 26週移動平均線

37893.91 ボリンジャー:-3σ(25日)

37885.83 ボリンジャー:-1σ(13週)

37136.63 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36387.42 ボリンジャー:-3σ(13週)

36062.60 ボリンジャー:-1σ(26週)

35690.67 200日移動平均線

34193.45 ボリンジャー:-2σ(26週)

32324.29 ボリンジャー:-3σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 30.67(前日29.64)

ST.Slow(9日) 36.96(前日49.32)



ST.Fast(13週) 44.62(前日41.69)

ST.Slow(13週) 43.98(前日43.00)



［2024年6月18日］



株探ニュース

