TVアニメ『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』



■放送情報TBSにて2024年７月4日から毎週(木)24時59分 放送予定IBC岩手放送にて2024年7月4日から毎週(木) 24時59分放送予定とちぎテレビにて2024年7月11日から毎週(木)23時00分放送予定BS11にて2024年7月7日から毎週(日)24時00分 放送予定AT-Xにて2024年7月8日から毎週(月)20時00分放送予定▼最速配信dアニメストアにて ７月4日から毎週（木)25時30分〜▼2nd先行配信U-NEXT、アニメ放題にて 7月9日から毎週(火)25時30分〜▼ 7月11日より 毎週(木)25時30分〜 配信開始ABEMA/auスマートパスプレミアム/バンダイチャンネル/クランクイン！ビデオ/DMM TV/FOD/Hulu/J:COM STREAM 見放題/Lemino/milplus/Prime Video／Rakuten TV/TELASA/Video Market▼ 7月11日より 毎週(木)25時30分〜 各話1週間期間限定見逃し配信TVer/TBSFREE※放送・配信日時は変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。公式HP:https://hazurewaku-anime.com公式X: https://x.com/hazurewaku_info公式TikTok:https://www.tiktok.com/@anime_hazurewaku■キャスト三森灯河:鈴木崚汰セラス・アシュレイン:宮下早紀ピギ丸:津久井彩文イヴ・スピード:上田瞳リズベット:和多田美咲ヴィシス:小清水亜美ニャンタン:汐入あすか十河綾香:奈波果林桐原拓斗:水中雅章小山田翔吾:KENN鹿島小鳩:長縄まりあ戦場浅葱:平山笑美安智弘:山下大輝高雄聖:早見沙織高雄樹:前田佳織里シビト・ガートランド:諏訪部順一