Hakubi、TVアニメED主題歌「pray」配信リリース決定
Hakubiの新曲「pray」が、7月12日に配信リリースされる。
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「pray」は、2024年7月よりTBSほかにて放送開始するTVアニメ『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』のエンディング主題歌。片桐（Vo, G）が作品に寄り添い、ヒロインである“セラス”をモチーフに書き下ろした楽曲となっている。
いち早く「pray」の一部を聴くことができる、TVアニメ『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』PV第2弾も公開中だ。
「pray」
2024年7月12日(金) 配信リリース
配信リンク：https://lnk.to/Hakubi_pray
TVアニメ『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』
TBSにて2024年７月4日から毎週(木)24時59分 放送予定
IBC岩手放送にて2024年7月4日から毎週(木) 24時59分放送予定
とちぎテレビにて2024年7月11日から毎週(木)23時00分放送予定
BS11にて2024年7月7日から毎週(日)24時00分 放送予定
AT-Xにて2024年7月8日から毎週(月)20時00分放送予定
▼最速配信
dアニメストアにて ７月4日から毎週（木)25時30分〜
▼2nd先行配信
U-NEXT、アニメ放題にて 7月9日から毎週(火)25時30分〜
▼ 7月11日より 毎週(木)25時30分〜 配信開始
ABEMA/auスマートパスプレミアム/バンダイチャンネル/クランクイン！ビデオ/DMM TV/FOD/Hulu/J:COM STREAM 見放題/Lemino/milplus/Prime Video／Rakuten TV/TELASA/Video Market
▼ 7月11日より 毎週(木)25時30分〜 各話1週間期間限定見逃し配信
TVer/TBSFREE
※放送・配信日時は変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。
公式HP:https://hazurewaku-anime.com
公式X: https://x.com/hazurewaku_info
公式TikTok:https://www.tiktok.com/@anime_hazurewaku
■キャスト
三森灯河:鈴木崚汰
セラス・アシュレイン:宮下早紀
ピギ丸:津久井彩文
イヴ・スピード:上田瞳
リズベット:和多田美咲
ヴィシス:小清水亜美
ニャンタン:汐入あすか
十河綾香:奈波果林
桐原拓斗:水中雅章
小山田翔吾:KENN
鹿島小鳩:長縄まりあ
戦場浅葱:平山笑美
安智弘:山下大輝
高雄聖:早見沙織
高雄樹:前田佳織里
シビト・ガートランド:諏訪部順一
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