tripleS、新ダンスユニット「Visionary Vision」の12人のメンバーが決定！
tripleSが新たなGrand Gravity（ファン投票）を通じて、新しいDIMENSION（ユニット）を誕生させた。
Modhausは本日（18日）午前、公式SNSを通じてダンスDIMENSION「Visionary Vision」の誕生を宣言し、世界中のWAV（tripleSのファン）を喜ばせた。
これに先立って「熱い夏、もっと熱いtripleS！」と題し、Grand Gravityを宣言したModhaus。これに伴い、世界中のWAVらが一緒に「Visionary Vision」のメンバーを選択し、最終ラインナップが誕生した。
「Visionary Vision」は、リーダーのチョン・ヘリンをはじめ、キム・ユヨンとキム・ナギョン、コン・ユビン、カエデ、コトネ、クァク・ヨンジ、Nien、パク・ソヒョン、Xinyu、リン、ジヨンで構成された。彼女たちは「#Hi-TechDance #Boyish #LevelUp」をキーワードに、特別なパフォーマンスを準備する予定だ。
また、「Visionary Vision」の誕生とともに、新しいNext Gravityも予告した。日本での活動に乗り出すtripleS DIMENSIONをつくる新たなグラビティもファンのもとを訪れる予定だ。
tripleSは最近、1stフルアルバム「ASSEMBLE24」を発売し、ファンと会った。彼女たちはタイトル曲「Girls Never Die」を通じて、SBS M「THE SHOW」で音楽番組で初めて1位を獲得し、HANTEOグローバル認証チャートでも2週連続1位となり、人気の高さを証明した。
また、tripleSの「ASSEMBLE24」は初動売上（発売から一週間の売上）15万枚を突破し、DIMENSIONの記録を更新した。彼女たちは、リアリティ番組「Bagde War2」を通じてファンに会い、7月6日と7日には、ソウル梨花（イファ）女子大学校サムスンホールにてファンコンサート「Girl Never Stop」を開催する。
さらに、7月20日から8月25日まで開催されるフジテレビ「お台場冒険王2024」の公式サポーターにも抜擢され、正式デビュー前から日本での人気の高さを証明した。
Modhausは本日（18日）午前、公式SNSを通じてダンスDIMENSION「Visionary Vision」の誕生を宣言し、世界中のWAV（tripleSのファン）を喜ばせた。
これに先立って「熱い夏、もっと熱いtripleS！」と題し、Grand Gravityを宣言したModhaus。これに伴い、世界中のWAVらが一緒に「Visionary Vision」のメンバーを選択し、最終ラインナップが誕生した。
また、「Visionary Vision」の誕生とともに、新しいNext Gravityも予告した。日本での活動に乗り出すtripleS DIMENSIONをつくる新たなグラビティもファンのもとを訪れる予定だ。
tripleSは最近、1stフルアルバム「ASSEMBLE24」を発売し、ファンと会った。彼女たちはタイトル曲「Girls Never Die」を通じて、SBS M「THE SHOW」で音楽番組で初めて1位を獲得し、HANTEOグローバル認証チャートでも2週連続1位となり、人気の高さを証明した。
また、tripleSの「ASSEMBLE24」は初動売上（発売から一週間の売上）15万枚を突破し、DIMENSIONの記録を更新した。彼女たちは、リアリティ番組「Bagde War2」を通じてファンに会い、7月6日と7日には、ソウル梨花（イファ）女子大学校サムスンホールにてファンコンサート「Girl Never Stop」を開催する。
さらに、7月20日から8月25日まで開催されるフジテレビ「お台場冒険王2024」の公式サポーターにも抜擢され、正式デビュー前から日本での人気の高さを証明した。