iiyama PC、『BLUE PROTOCOL』推奨PCに最新Intel Core / AMD Ryzen搭載モデル
ユニットコムは6月18日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、「BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)」推奨ゲーミングPCを発売した。Intel Coreプロセッサ搭載モデルとAMD Ryzen搭載モデルをラインナップしており、いずれも構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
iiyama PC、『BLUE PROTOCOL』推奨PCに最新Intel Core / AMD Ryzen搭載モデル
劇場アニメに入り込んだような圧倒的グラフィック表現で紡がれる世界と、オンラインゲームの特性を活かしたマルチプレイアクションゲーム『BLUE PROTOCOL』を快適にプレイできるゲーミングPC。推奨性能を満たした構成で、動作検証を実施済み。今回発売されたのはいずれもCPUを最新世代に更新しており、グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 40シリーズを組み合わせている。
○LEVEL-R7B6-LCR78D-UTX-BP 最高画質設定 動作確認済み
LEVEL-R7B6-LCR78D-UTX-BP
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：344,800円
○LEVEL-R776-147F-TLX-BP 最高画質設定 動作確認済み
LEVEL-R776-147F-TLX-BP
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2) ※実際の動作はDDR5-4400
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：264,800円
○LEVEL-15WR173-i7-TL4X-BP 高画質設定 動作確認済み
LEVEL-15WR173-i7-TL4X-BP
OS：Windows 11 Home [DSP 版]
プロセッサ：インテル Core i7-13700HX
メモリ：DDR5-4800 S.O.DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 8GB GDDR6
-ディスプレイ：15.6 型(非光沢カラー液晶) / WQHD(2560×1440ドット)
価格：296,800円
iiyama PC、『BLUE PROTOCOL』推奨PCに最新Intel Core / AMD Ryzen搭載モデル
○LEVEL-R7B6-LCR78D-UTX-BP 最高画質設定 動作確認済み
LEVEL-R7B6-LCR78D-UTX-BP
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：344,800円
○LEVEL-R776-147F-TLX-BP 最高画質設定 動作確認済み
LEVEL-R776-147F-TLX-BP
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2) ※実際の動作はDDR5-4400
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：264,800円
○LEVEL-15WR173-i7-TL4X-BP 高画質設定 動作確認済み
LEVEL-15WR173-i7-TL4X-BP
OS：Windows 11 Home [DSP 版]
プロセッサ：インテル Core i7-13700HX
メモリ：DDR5-4800 S.O.DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 8GB GDDR6
-ディスプレイ：15.6 型(非光沢カラー液晶) / WQHD(2560×1440ドット)
価格：296,800円