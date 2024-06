DAY6のYoung K、DJを務める「KISS THE RADIO」から降板…6月28日が最後の生放送

DAY6のYoung Kが、KBS Cool FM「DAY6のKISS THE RADIO」から降板する。Young Kは2020年11月から2021年10月まで「DAY6のKISS THE RADIO」でDJを務め、ラジオの進行役として活躍した。入隊によって別れの挨拶をした彼は、除隊後の2023年6月19日に「DAY6のKISS THE RADIO」のDJに復帰し、番組をリードした。

1年間ラジオを進行しながら、リスナーと一緒に温かな思い出を作ったYoung Kは、6月の最後の平日の夜に別れの挨拶をする。「DAY6のKISS THE RADIO」は6月28日に最後の生放送を行い、30日は録音放送で終える。Young Kは「You Were Beautiful」「1ページになれるように」「Zombie」など、グループを代表する曲の作詞、作曲に参加し、グループの魅力を作り上げた。2020年8月にウォンピル、ドウンと一緒に披露したDAY6の最初のユニットDAY6(Even of Day)のアルバムでもクレジットに名前を挙げたことに続き、2021年9月のソロデビューアルバム「Eternal」と2023年9月の1stフルアルバム「Letters with notes」でシンガーソングライターとしての存在感を見せた。今年3月には、DAY6の8thミニアルバム「Fourever」を発売し、音楽ファンを喜ばせた。最近、DAY6は韓国の学園祭のステージ並びに、フェスティバル、バラエティ番組などに出演し、活躍している。6月21日〜23日にはソウル蚕室(チャムシル)室内体育館で3回目となる公式ファンミーティング「DAY6 3RD FANMEETING 'I Need My Day'」を開いてファンに会う。