ジローナ行き決定したチェコの次代DFリーダー/ラディスラフ・クレイチ(チェコ代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■チェコ代表出場回数:8大会連続8回目最高成績:準優勝(1996)ユーロ2020結果:ベスト8

予選結果:グループE・2位監督:イワン・ハシェック◆注目選手DFラディスラフ・クレイチ(スパルタ・プラハ)1999年4月20日(25歳)今大会でのブレイク期待されるチェコの次代デイフェンスリーダー。前回大会のベスト8チームで、近年はクラブレベルでも健闘光るチェコはかつてJリーグでもプレーしたイワン・ハシェック監督の下で前回大会同様の躍進を目指す。レバークーゼンで準主力を担ったシックら3選手、キャプテンのソウチェクとツォウファルのウェストハムコンビ、バラクやクフタが比較的名が知れた存在ではあるが、注目は先日にジローナ移籍が決定した左利きのセンターバック。地元のズブロヨフカ・ブルノから国内屈指の名門スパルタ・プラハにステップアップした在籍5年間でセンターバック、サイドバック、守備的MFを主戦場に公式戦148試合に出場。PKキッカーを務めているとはいえ、ほぼ3試合に1点ペースとなる44ゴールを記録するなど得点力にも優れる守備者だ。191cmの恵まれた体躯に優れたアスリート能力の有する左利きDFは、地対空の対人の強さに加え、足元の技術、戦術眼、ポジショニングにも優れる万能型で、スラビア・プラハではキャプテンも託されている。攻守両面で持ち味を発揮しやすい3バックの左での起用が想定される中、ポルトガル、ジョージア、トルコと前線に強烈な個性を持つ相手に躍動を期待したい。◆試合日程6月18日(火)《28:00》【F】ポルトガル代表 vs チェコ代表6月22日(土)《25:00》【F】ジョージア代表 vs チェコ代表6月26日(水)《28:00》【F】チェコ代表 vs トルコ代表◆招集メンバーGK1.インジフ・スタニェク(スラビア・プラハ)16.マチェイ・コヴァル(レバークーゼン/ドイツ)23.ヴィテツラフ・ヤロシュ(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)DF2.ダビド・ジマ(スラビア・プラハ)3.トマシュ・ホレシュ(スラビア・プラハ)4.ロビン・フラナーチ(ビクトリア・プルゼニ)5.ヴラディミール・ツォウファル(ウェストハム/イングランド)6.マルティン・ヴィティック(スパルタ・プラハ)12.ダビド・ドウジェラ(スラビア・プラハ)15.ダビド・ユラセク(ホッフェンハイム/ドイツ)18.ラディスラフ・クレイチ(スパルタ・プラハ)24.トマシュ・ヴルチェク(スラビア・プラハ)MF7.アントニン・バラク(フィオレンティーナ/イタリア)8.ペトル・セフチーク(スラビア・プラハ)14.ウカシュ・プロヴォド(スラビア・プラハ)17.バーツラフ・チェルニー(ヴォルフスブルク/ドイツ)20.オンドレイ・リングル(フェイエノールト/オランダ)21.ルカシュ・チェルフ(ビクトリア・プルゼニ)22.トマシュ・ソウチェク(ウェストハム/イングランド)25.パベル・シュルツ(ビクトリア・プルゼニ)26.マテイ・ユラセク(スラビア・プラハ)FW9.アダム・フロジェク(レバークーゼン/ドイツ)10.パトリック・シック(レバークーゼン/ドイツ)11.ヤン・クフタ(スパルタ・プラハ)13.モイミール・ヒティル(スラビア・プラハ)19.トマシュ・ホリー(ビクトリア・プルゼニ)