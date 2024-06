初出場での躍進を支えるのは英雄となった正守護神、エースと攻守の軸を担う/ギオルギ・ママルダシュヴィリ(ジョージア代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■ジョージア代表出場回数:初出場最高成績:なしユーロ2020結果:予選敗退予選結果:プレーオフC勝者

監督:ウィリー・サニョル◆注目選手GKギオルギ・ママルダシュヴィリ(バレンシア)2000年9月29日(23歳)史上初となるユーロに臨むジョージア。フランス代表としてワールドカップやユーロで優勝経験のあるウィリー・サニョル監督が率いるチームは、プレーオフを勝ち抜いて本大会に出場した。ギリシャを下して本大会の切符を掴んだジョージア。そのチームにおいて、再注目の選手はエースのクヴィチャ・クワラツヘリアだろう。2022年7月にナポリに加入して以降、一気に飛躍。今夏の移籍市場でも注目株として注目されるが、ナポリは当然手放す気はない状況だ。また、メスで13ゴールと量産したFWジョルジュ・ミカウタゼなど攻撃陣に注目が行きがちだが、ジョージアの英雄となったGKママルダシュヴィリに注目したい。バレンシアが見出した守護神。2021年夏にバレンシア・メスタージャにレンタル移籍で加入。当時スペイン5部に所属していたBチームに入ったママルダシュヴィリだったが、当時の指揮官であるホセ・ボルダラス監督が大抜擢。2021-22シーズンのラ・リーガ開幕戦でいきなり先発起用され、一気に正守護神に君臨した。わずか85万ユーロ(約1億4000万円)で加入したママルダシュヴィリは、ラ・リーガで躍動。そして、ジョージアを初のユーロ出場に導く活躍で国民の英雄に。プレーオフのギリシャ代表戦はPK戦までもつれ込んだが、ママルダシュヴィリのセーブで見事に出場権を獲得。守護神の奮起に前線が答えれば、大会にサプライズを起こすことだろう。◆試合日程6月18日(火)《25:00》【F】トルコ代表 vs ジョージア代表6月22日(土)《22:00》【F】ジョージア代表 vs チェコ代表6月26日(水)《28:00》【F】ジョージア代表 vs ポルトガル代表◆招集メンバーGK1.ギオルギ・ロリア(ディナモ・トビリシ)12.ルカ・グゲシャシュヴィリ(カラバフ/アゼルバイジャン)25.ギオルギ・ママルダシュヴィリ(バレンシア/スペイン)DF2.オタル・カカバーゼ(クラコヴィア/ポーランド)3.ラシャ・ドヴァリ(APOEL/キプロス)4.グラム・カシア(スロヴァン・ブラチスラバ/スロバキア)5.ソロモン・クヴィルクヴェリア(アル・アフドゥードゥ/サウジアラビア)13.ギオルギ・ゴチョレイシュヴィリ(シャフタール/ウクライナ)14.ルカ・ロホシヴィリ(クレモネーゼ/イタリア)15.ギオルギ・グヴェレシアニ(ペルセポリス/イラン)24.ジェマル・タビーゼ(パネトリコス/ギリシャ)MF6.ギオルギ・コチョラシュヴィリ(レバンテ/スペイン)9.ズリコ・ダヴィタシュヴィリ(ボルドー/フランス)10.ギオルギ・チャクヴェタゼ(ワトフォード/イングランド)16.ニカ・クヴェクヴェスキリ(レフ・ポズナン/ポーランド)17.オタル・キテイシュヴィリ(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)18.サンドロ・アルトゥナシュヴィリ(ヴォルフスベルガー/オーストリア)19.レヴァン・シェンゲリア(パネトリコス/ギリシャ)20.アンゾール・メクヴァビシュヴィリ(ウニベルシタテア・クライオヴァ/ルーマニア)21.ギオルギ・ツィタイシュヴィリ(ディナモ・バトゥミ)23.サバ・ロブジャニーゼ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)26.ガブリエル・シグア(バーゼル/スイス)FW7.クヴィチャ・クワラツヘリア(ナポリ/イタリア)8.ブドゥ・ジヴジヴァーゼ(カールスルーエ/ドイツ)11.ギオルギ・クヴィリタイア(APOEL/キプロス)22.ジョルジュ・ミカウタゼ(メス/フランス)