帝国喫茶が、3カ月連続リリースの第一弾として「なんとなく」を7月3日に配信。また、バンド史上最大規模となるワンマンツアー2024『君と空の下 光を迎えに行こう』の開催を発表した。

(関連:春フェス活況、チバユウスケへの敬愛、岡崎体育&ヤバTのライブチケット券売……GWの音楽ニュース振り返り)

同バンドは、7月3日、8月6日、9月6日の3カ月連続で、杉浦祐輝(Gt.Vo)・疋田耀(Ba)・杉崎拓斗(Dr)それぞれが作詞作曲するシングルをリリース予定。また、マンスリーライブ2024『LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD』の開催もアナウンスしていた。

第1弾作品「なんとなく」は、杉崎拓斗(Dr)が作詞作曲を担当。これまで「貴方日和」や「夏の夢は」など親しみやすい歌詞と柔和ながらも楽しい曲を数多く生み出してきた杉崎ならではの、古き良き日本語ロックの温かさと緩やかさを持ち合わせたミディアムナンバーとなっている。

あわせて、グッズやフライヤーなどのデザインを手掛けるアクリ(Gt)が描き下ろしたジャケットも公開。少女がサイダーを片手に部屋のベランダに腰かけ、猫と共に空を眺めるイラストに。新曲は、7月3日に行われる『LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD LOVE編 杉崎拓斗 presents』でライブ初披露を予定している。

ワンマンツアー2024『君と空の下 光を迎えに行こう』は10月よりスタート。ティザー映像も公開された。すでにアナウンスされていたZepp DiverCity(TOKYO)とZepp Nagoyaに加えて、Zepp Namba(OSAKA)などバンド最大キャパを更新する今回のツアーは、札幌 PENNY LANE 24を皮切りに全9箇所を巡る。チケットは本日6月18日17時より開始。

■杉崎拓斗(Dr)コメント

・第1弾シングル「なんとなく」について

自分が誰かにかけてほしい言葉、自分が誰かにかけてあげたい言葉を、真っ直ぐに歌詞にしました。変に取り繕ったりせずに、普段の生活の中で使う言葉遣いを取り入れる事で、より優しい想いが伝われば良いなと。何をやっても上手くいかない時、何故しんどいのかわからない時、なんとなくこの曲を聴いて、ちょっとでも気持ちが楽になってもらえたらなと願っています。

・『LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD LOVE』について

自分が主体となってライブを作る機会は中々ないので、自分が想う帝国喫茶の新しい良さを引き出したいと考えています。そして、"LOVE"="愛"は、日常生活で一番大事にしているからこそ、みんなにとっても大事な日にしたいです!

(文=リアルサウンド編集部)