フジテレビ“ノイタミナ”ほかにて第2期が放送中のTVアニメ『うる星やつら』より、最終回となる第46話「ボーイ ミーツ ガール ないものねだりのI Want You」のあらすじ&先行場面カットが公開された。○●TVアニメ『うる星やつら』、第46話のあらすじ&場面カット■第46話【ボーイ ミーツ ガール ないものねだりのI Want You】●ボーイ ミーツ ガール ないものねだりのI Want You

カルラのうっかりにより、地球が巨大キノコに覆われ滅亡の危機に。その巨大キノコを除去できるのはルパの豚のみ。ラムは地球を救う豚をかけて、あたるに鬼ごっこ勝負を挑んできた。捕まえたかったら「好きだっていうっちゃ〜〜〜〜〜〜〜っっ!!!」好きと言ってほしいラムと、意地っ張りなあたるの最後の鬼ごっこが始まる!TVアニメ『うる星やつら』第2期は、フジテレビ“ノイタミナ”ほかにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。(C)高橋留美子・小学館/アニメ「うる星やつら」製作委員会