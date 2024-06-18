デル、外付けキーボードにも「Copilotキー」搭載 - マイクミュートなど機能面でも充実
デル・テクノロジーズは6月18日、Copilotキーを搭載した外付けキーボード製品「Dell Silent Keyboard and Mouse（KM555）」「Dell Wired Collaboration Keyboard（KB525C）」を発表した。今のところ日本国内向けの発売日は未定。
デル、外付けキーボードにも「Copilotキー」搭載 - マイクミュートなど機能面でも充実
今回発売されたのは、有線キーボード（KB525C）と無線キーボード（KM555）。レイアウトの右下部分に「Copilotキー」を備えている点が特徴で、対応するシステムとの接続時には一発でCopilot機能を起動できる。いずれてもテンキー付きで、テンキー上部のファンクション列にはマイクミュート等の機能を備えて便利に利用可能だ。
「Dell Silent Keyboard and Mouse（KM555）」
デル、外付けキーボードにも「Copilotキー」搭載 - マイクミュートなど機能面でも充実
「Dell Silent Keyboard and Mouse（KM555）」