全室がコンテナ建築に！Casual Resort COFF Ichinomiya(カジュアルリゾート コフ イチノミヤ)

デベロップが千葉県長生郡一宮町で運営するホテル「Casual Resort COFF Ichinomiya(カジュアルリゾート コフ イチノミヤ)」が、2024年6月18日(火)にリニューアルオープンしました。

コンテナ1台分を使用したコンパクトな客室「スタンダード ダブル・ツイン」を15室新設し、従来のメゾネットスイート、グランスイートと合わせて全29室で運営を再開します。

施設場所 : 千葉県長生郡一宮町一宮10007

オープン日 : 2017年8月3日(木)

リニューアルオープン日: 2024年6月18日(火)

アクセス : 【お車】東金九十九里有料道路 真亀ICより13分

【電車】JR外房線 上総一ノ宮駅よりタクシーで10分

駐車場 : 普通車 31台(無料)

敷地面積 : 2,974m2(899坪)

客室数 : 29室

ホームページ :

https://hotel-r9.jp/brands/coff/

九十九里浜に面した風光明媚な土地、千葉県長生郡一宮町は、その波質の良さから世界中のサーフィン愛好者に広く知られています。

町内に国内有数のサーフィンスポットが点在し、国際競技大会の会場にも選ばれるなど、サーファーの聖地として国内外からの注目を集めてきました。

2017年8月、この地にオープンしたCasual Resort COFF Ichinomiyaは、コンテナを2階建てにした、キッチン・ジャグジー付きのメゾネットスイート、広々としたリビングのある、コンテナ3台分を横に並べたグランスイート、そして愛犬と一緒にご宿泊いただける客室も用意し、ご家族やご友人、愛犬と一緒に気軽にリゾート気分を味わえるホテルとしてオープン以来好評をえています。

そして2024年6月18日(火)、HOTEL R9 The Yardシリーズと同タイプの客室を15室追加し、全室がコンテナ建築によるホテルに生まれ変わりました。

【リニューアル内容】

●1名〜2名利用に“ちょうどいい”新客室「スタンダード ダブル・ツイン」が登場!

これまで本館として使用していた母屋を解体し、建築用コンテナモジュール1台分を使用した「スタンダード ダブル・ツイン」を15室新設しました。

各客室が独立しているため、隣室や上階からの音が響かず、静穏性とプライバシー性に優れます。

約13m2と、ミニマムなサイズ感ながらも、客室内には、良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機など、充実した設備を完備。

既存の「メゾネットスイート」「グランスイート」と比較してコンパクトな広さとリーズナブルな価格であるため、出張やワーケーションでの連泊利用や、九十九里でのレジャー・観光を堪能したい方などにお気軽に利用できます。

●BBQテラスが全天候型に!

BBQを楽しめるテラスを全天候型にリニューアルしました。

開閉可能なルーバー屋根とエアコンを設置し、天候、季節問わず快適にお食事を楽しむことができます。

心地良い潮風が吹き抜けるテラスは、地元の海鮮・ボリューム満点のお肉が堪能できるBBQプランを利用の方だけでなく、優雅なモーニングタイムや、海を楽しんだ後の休憩スペースとしてご宿泊の方々に利用できます。

BBQテラス

【新客室「スタンダード ダブル・ツイン」概要】

●「スタンダード ダブル」

「スタンダード ダブル」は、ダブルベッド1台を配した客室。

書類やPCを広げてもゆったりと使えるデスクは、お食事の際には、食卓として使用できます。

Wi-Fiと、高さを調整できるチェア、デスクライトも完備しているため、デスクワークにも集中できる空間です。

おひとりでのご滞在や、カップル、ご夫婦での利用に最適です。

<スタンダード ダブル>

面積 :13m2

定員 :2名

室数 :12室

ベッドサイズ:W140cm×L195cm(ダブルサイズ)

ベッド数 :1台

料金 :1名 6,200円/泊〜2名 8,700円/泊〜

客室(スタンダード ダブル)

●「スタンダード ツイン」

セミダブルベッドをL字型に2台配した「スタンダード ツイン」は、それぞれの寝具が独立しており、手足を伸ばしてゆったりとおくつろぎいただけるため、ご家族やご友人同士での利用に最適です。

同伴者と就寝や起床時間が異なる時でも安心して過ごせます。

<スタンダード ツイン>

面積 :13m2

定員 :2名

室数 :3室

ベッドサイズ:W110cm×L195cm(セミダブルサイズ)

ベッド数 :2台

料金 :1名 6,200円/泊〜2名 9,700円/泊〜

客室(スタンダード ツイン)

