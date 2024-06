まねきや代表出演！LuckyFM茨城放送「MUSIC STATE」水野社長教えてくんちょ

LuckyFM茨城放送「MUSIC STATE」の番組内で、高価買取専門店「まねきや」のミニコーナー「水野社長教えてくんちょ」がスタートしました。

LuckyFM茨城放送「MUSIC STATE」の番組内で、高価買取専門店「まねきや」のミニコーナー「水野社長教えてくんちょ」がスタート。

マシコタツロウさんがパーソナリティを務め、放送は毎週水曜の13時から16時の間です。

2024年6月5日(水)の初回放送では、まねきやの水野代表取締役が出演しました。

次週からは高価買取専門店「まねきや」のことや、水野代表取締役のことをさらに深堀りしていく予定です。

■初回は「まねきや」が生まれた経緯を紹介!

初回のテーマは、高価買取専門店「まねきや」を立ち上げるまでの経緯を紹介。

かつて建築業界に携わり、大学卒業後は世界一周旅行を経験するなど、さまざまな経験や業種に携わってきた水野代表取締役の経歴が、今の高価買取専門店まねきやに活かされていることも紹介されました。

もともとはフランチャイズのオーナーとして中古買取業をスタートしましたが、その経験を元に新型コロナウイルス感染拡大が続く2021年、高価買取専門店「まねきや」をオープンすることを決意した経緯を番組内で紹介。

■まねきやへの質問も募集開始!

また、番組では水野代表取締役への質問も随時受け付けていますので、Lucky FMの「MUSIC STATE」公式サイトを確認してください。

現在、茨城県内ではつくば研究学園駅前店、西友楽市守谷店の2店舗を営業中です。

無料査定はいつでも可能で、店頭買取はもちろん、出張買取、宅配買取、LINE査定など、お好みの方法から査定を選べます。

