2024年6月19日(水)〜21日(金)まで開催されるものづくり ワールド次世代3Dプリンタ展にBrule Inc.が新商品UltiMaker『Factor4』とFormlabs『Form 4』を展示します。

Brule Inc.「UltiMaker『Factor4』/Formlabs『Form 4』」

出展場所:東京ビッグサイト 東2ホール E13-30

2024年6月19日(水)〜21日(金)まで開催されるものづくり ワールド次世代3Dプリンタ展にBrule Inc.が新商品UltiMaker『Factor4』とFormlabs『Form 4』を展示!

ものづくりワールドはIT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、国内外の製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。

今回Bruleの2つの新商品を展示します。

[産業用の品質で更に高い造形精度と再現性叶えるFactor 4]

UltiMaker Factor 4は、業務で必要とされる工具や機械部品の開発・製造、さらには高い造形精度を求める産業用のお客様のニーズに特化して開発されました。

精密な造形が可能な高性能マシンで製品開発を支援します。

UltiMaker Factor4

[Formlabs史上最速光造形3Dプリンタ Form 4]

Formlabs Form 4は超高出力LED、コリメートレンズ、光学フィルター、堅牢な液晶ディスプレイを組み合わせた新しいLow Force Display(TM)プリントエンジンを採用して簡単に卓越したプリント品質で部品を素早く造形することが可能になりました。

Formlabs Form4

[最終用途部品の大量生産向け、世界最大サイズの生産グレードDLP 3Dプリンタ Xtreme8k]

ETEC Xtreme 8k

[高い生産力により小ロット量産を実現するFormlabs Fuse1+]

Formlabs Fuse1+

[革新的なLSPc技術(Lubricant Sublayer Photo-curing)を搭載するNexa3D社XiPPro]

Nexa3D社 XiPPro

[オフィスでも使用可能な金属3DプリンタDesktopMetal Studio System 2]

Desktop Metal Studio System(TM)2

また、これ以外にも様々な最新の3Dプリンタが準備されています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ものづくり ワールド次世代3Dプリンタ展に展示!Brule Inc.「Factor4/Form 4」 appeared first on Dtimes.