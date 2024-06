CO・OP共済は2024年、誕生から40周年を迎えるにあたり、CO・OP共済のこれまでのあゆみやスペシャルムービー、イベント情報を紹介する「CO・OP共済40周年記念サイト」を公開しました。

CO・OP共済「40周年記念サイト」

CO・OP共済は2024年、誕生から40周年を迎えるにあたり、CO・OP共済のこれまでのあゆみやスペシャルムービー、イベント情報を紹介する「CO・OP共済40周年記念サイト」を公開!

CO・OP共済は、「自分たちに必要な保障商品を自分たちで開発し、育てること」を軸に、組合員の皆様の声をもとに商品開発を行い、保障内容をより良く改定してきました。

40周年記念サイトではこうした、組合員のみなさまと、全国の生協職員と、地域のみなさまと、助け合いの心をカタチにしてきたエピソードをまじえたCO・OP共済のあゆみを紹介しています。

また2024年7月上旬からは、サイト上でスペシャルムービーや、40周年にちなんだキャンペーン・イベント情報も順次公開予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post これまでのあゆみやスペシャルムービーも!CO・OP共済「40周年記念サイト」 appeared first on Dtimes.