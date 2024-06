再生可能な資源の供給が可能に！リファインバース「ISCC PLUS」

リファインバースは、持続可能な製品の国際的な認証制度の一つであるISCC PLUS認証を、油化ケミカルリサイクルの原料となる廃プラスチックの収集事業者(Collecting Point)として国内で初めて取得したことを発表しました。

リファインバースは、持続可能な製品の国際的な認証制度の一つであるISCC PLUS認証を、油化ケミカルリサイクルの原料となる廃プラスチックの収集事業者(Collecting Point)として国内で初めて*1取得したことを発表。

この認証の取得により、国際的に認証されたサプライチェーンによる再生可能な資源の供給が可能となります。

■ISCC PLUS認証

ISCCが展開するISCC PLUS認証(International Sustainability and Carbon Certification/国際持続可能性カーボン認証)は、農業・林業由来のバイオマスや廃棄物・残渣などのリサイクル原料・製品のサプライチェーンを適切に管理していることを証明する第三者認証です。

この認証の取得により、同社は持続可能な資源管理を強化し、環境負荷を低減する新たな取り組みを推進することが可能となりました。

■マスバランス方式

マスバランス方式とは、製品製造や流通において、特定の事業者から調達した原料の割合を製品に割り当てて管理する流通管理方式です。

この方式により、製造・販売する製品に使われる原料のうち、リサイクル由来の原料の使用量を追跡することができます。

