書き方と行動両方のノウハウ！佐山和弘『「本当に」使える遺言書の取扱説明書』

行政書士さやま法務コンサルティングは「本当に」使える遺言書の取扱説明書を2024年6月21日(金)に発売します。

「本当に」使える遺言書の取扱説明書

著者 : 佐山和弘(相続遺言専門行政書士)

価格 : 2,860円(税込)

発売日 : 2024年6月21日(金)

ページ数: 248ページ

寸法 : 18.3×1.8×21cm

ISBN-10 : 4502502618

ISBN-13 : 978-4502502613

発売元 : 中央経済社グループパブリッシング

URL :

https://www.chuokeizai.co.jp/

寿司職人時代に見舞われた実父の相続騒動をきっかけに相続遺言専門行政書士に転身した異色の著者 佐山和弘が、「本当に」使える遺言書を作るための「書き方」と「行動」の両方のノウハウを伝えます。

■著者コメント

その遺言書は本当に使えますか?「せっかく書いたのに使えなかった」あるいは「かえってモメてしまった」という遺言書を何度も見てきました。

本書は遺言書に書いた内容を本当に実現できる「使える」遺言書の具体的な96の記載例を提示しつつ、その遺言書の効果を確実かつ十分に発揮するための「書く前や書いた後にやるべき実践的な行動」までお伝えする遺言書の取扱説明書です。

目次

第1章 書く前も大事!遺言書を書く前の注意点

・配分が少ない相続人、相続人以外に遺す場合の対応 他

第2章 これが「法的に」有効な遺言書の書き方だ!

・文書のタイトルは遺言書か?遺書か? 他

第3章 「ちょうどよい」具体的・個人的な事情の書き方

・財産を特定できるなら口座番号や地番までは不要 他

第4章 こんな場合の書き方は?(1)家族を守りたい

・バツイチ子持ちの男性が遺言書でプロポーズする場合 他

第5章 こんな場合の書き方は?(2)法定相続人以外に遺したい

・内縁の配偶者や同姓のパートナーに遺す場合 他

第6章 こんな場合の書き方は?(3)借金や見落としやすい財産

・NISAや投資信託を遺す場合 他

第7章 こんな場合の書き方は?(4)その他いろいろ

・介護や仏事にかかる費用に備える場合 他

第8章 こんなことも書ける!付言事項

・NGな付言例(本文と矛盾する、悪口、遺留分侵害額請求について) 他

第9章 書いた後も大事!遺言書を書いた後の注意点

・遺言書と矛盾する行動言動は慎む 他

エピローグ こんなときはどうする!?まだある、遺言書が書けない事態

・書いてほしい人への勧め方がわからない 他

■佐山和弘プロフィール

相続遺言専門行政書士/元すし職人/1級グリーフ(死別悲嘆)ケア・アドバイザー/日本相続学会会員/s.41.11.30生/愛知県東海市の寿司屋の長男として生まれ、東京での修業を経て、平成8年に実家の寿し屋を継ぐ。

父親急死の際に見舞われた相続騒動(腹違いの姉の発覚、母のノイローゼ・癌等)から遺言書の大切さを痛感し、遺言書の啓蒙こそが自身の社会的使命として、包丁を置き、行政書士試験を経て、相続遺言専門行政書士事務所さやま法務コンサルティングを立ち上げる。

また、2000件を超える相続遺言実務の経験を踏まえ、相続遺言セミナーの常識を覆した「日本一楽しい!相続遺言教室」等の講演活動も全国各地で精力的に展開中。

*著書「日本一楽しい!遺言書教室」(すばる舎)/「相続で絶対モメない遺産分割のコツ」(家の光協会)

