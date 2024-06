サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA(ガレリア)」の「ELDEN RING 推奨ゲーミングPC」において、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』を快適にプレイできるPCとして追加推奨認定を取得した。ラインアップは、ゲームプレイに必須の要件定義に沿って選定されたデスクトップとノートの全2機種。ゲームメーカー独自の推奨基準を満たしており、『ELDEN RING』および、DLC『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』どちらも快適にプレイできる構成になっているという。なお、レイトレーシングの品質「OFF」での検証に基づいて認定を受けている。

【デスクトップPC】ELDEN RING 推奨ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R47:270,980円(Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 32GB / 1TB Gen4 NVMe SSD)【ノートPC】ELDEN RING 推奨ゲーミングPC GALLERIA XL7C-R45-5:174,980円(Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4050 Laptop GPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD)