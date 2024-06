SNKの新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」

SNKは、新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」において、「B.ジェニー」と新キャラクター「ボックス・リーパー」の参戦を発表し、それぞれのキャラクタートレーラーが公開された。1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズ。1999年の「餓狼 -MARK OF THE WOLVES-」から26年の時を経て、シリーズ最新作となる「餓狼伝説 City of the Wolves」が2025年初頭に発売される。すでに歴代の人気キャラクター、ロック・ハワード、テリー・ボガード、双葉ほたる、グリフォンマスクと新キャラ・プリチャの参戦が決定しているが、今回新たに2人のキャラクターの参戦を発表。

1人目は、世界を股にかける義賊リーリンナイツのリーダーで、世界有数の大財閥バーン家の令嬢でもあるB.ジェニー(CV:小松未可子)。トレイラーを見ると、おなじみのバッフルズや超必殺技であるメニメニトーピードゥも健在だ。2人目は新キャラクターのボックス・リーパー(CV:豊永利行) 。元はカインを暗殺するために仕向けられたアサシンだったが敗北し、その後、カインの盟友グラントにその才能を見出され弟子になる。死に瀕している師匠の思い、“カイン”の野望を果たすため、新たな魔人として戦いに身を投じていく。なお、2024年6月8日から各プラットフォームストアがオープンしたことも発表された。各ストアのWISHLISTに登録しておこう。「餓狼伝説 City of the Wolves」発売日:2025年初頭対応プラットフォーム:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.