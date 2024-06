Block B ジコ＆ビリー・アイリッシュ、密着ショットが話題に！共演に高まる期待

Block Bのジコとビリー・アイリッシュの2ショットが公開された。18日、KBS 2TV「THE SEASONS-ジコのアーティスト」の公式SNSには、「ジコXビリー・アイリッシュの初めての出会い?! 本日午前5時に来韓したビリー・アイリッシュを『THE SEASONS-ジコのアーティスト』で一番早くお迎えしました」という書き込みと写真が掲載された。写真の中で、2人は仲良くポーズをとっている。密着しながらVサインをするビリー・アイリッシュと、同じポーズをとるジコの姿が目を引く。

ビリー・アイリッシュが韓国の音楽番組に出演するのは、「THE SEASONS-ジコのアーティスト」が初めてだ。聴音会などのスケジュールのため来韓した彼女が、ジコとどのような話をしてどのようなステージを披露するのか、期待が高まっている。ビリー・アイリッシュは同日、ソウル広津(クァンジン)区ウォーカーヒルホテルの「光のシアター」で最新アルバム「HIT ME HARD AND SOFT」をファンと一緒に聴く。そして、tvN「ユ・クイズ ON THE BLOCK」への出演も決定している。