国分グループ本社は、「K&K缶つま」と人気ロックバンド『GLAY』デビュー30周年を記念したコラボレーション商品の開発プロジェクトを始動しました。

「K&K缶つま」『GLAY』30周年記念プロジェクト

国分グループ本社は、「K&K缶つま」と人気ロックバンド『GLAY』デビュー30周年を記念したコラボレーション商品の開発プロジェクトを始動!

1. プロジェクト概要

約60種類のラインアップを揃える「K&K缶つま」。

その中から、GLAYのメンバーを代表してHISASHIが自分の好きな4缶を選定し、味付けのアレンジを考案する商品開発プロジェクトが始動しました。

この取り組みは、GLAYデビュー30周年の企画の一つとして進めており、商品の開発過程は、HISASHIのYouTubeチャンネル「HISASHI TV The Live」で配信しています。

2. 商品特長

HISASHIが試行錯誤を重ね、味付けのアレンジをした「K&K缶つま」4種は、GLAYオリジナルパッケージとして1つのセットにし、本年秋の発売を予定しています。

本企画の特典としてHISASHIがデザインしたコースター付きです。

3. 発売時期

2024年10月予定

4. 販売先

「ROJI日本橋 ONLINE STORE」での販売を予定しています。

※詳細は別途、GLAYオフィシャルサイト、ROJI日本橋 ONLINE STOREにて随時アップします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post HISASHIが味付けのアレンジ!「K&K缶つま」「GLAY」30周年記念プロジェクト appeared first on Dtimes.