美しく幻想的な光を放つ花束や花冠モチーフ！東京ベイ舞浜ホテル「グローイングフラワールーム」

東京ベイ舞浜ホテル「グローイングフラワールーム」宿泊プラン

【期間】2024年6月15日(土)〜2024年9月30日(月)

【客室】グローイングフラワールーム 1日6室限定

32m2/定員2〜3名 または 35m2/定員2〜4名

【内容】(1) グローイングフラワールーム宿泊

(2) ファンタジーダイニングでの朝食付き

(3品から選べるメイン料理とサイドメニューはセミビュッフェスタイル)

(3) スパ ローズ入浴無料(営業時間 18:00〜24:30)

(4) ハースフロア限定バスアメニティー

(イタリア・カプリ島の老舗フレグランスブランド「カルトゥージャ」)

【料金】1万6,680円〜(1室2名利用時 1名あたり)

※税金・サービス料込

※お日にちにより料金が異なります。

※「グローイングフラワールーム」の画像はイメージパースです。

仕様の一部が変更になる場合があります。

●予約

東京ベイ舞浜ホテル公式HP「グローイングフラワールーム」宿泊プラン予約ページ

https://www.maihamahotel.jp/cms/storage/4/9164b48e5dd49fb4c6c9e7aefe1dbd7c.html

東京ベイ舞浜ホテル 宿泊予約 TEL:047-355-8222(受付時間 9:00〜18:30)

各ホテル予約サイト(楽天トラベル、じゃらん、一休.com)

東京ベイ舞浜ホテルでは、2024年6月15日から2024年9月30日まで、期間限定のテーマルーム「グローイングフラワールーム」宿泊プランを販売中!

「グローイングフラワールーム」は1日6室限定。

ホテル最上層に位置する特別フロア「ハースフロア」の客室に装飾を施したテーマルームです。

装飾のテーマは「光り輝く花束が導く、カラフルな花々と緑が織りなす心癒される空間」で、ベッド周りの華やかなデコレーションに心が躍り、キャンドルやライトの光に癒されます。

記念撮影にぴったりな美しく幻想的な光を放つ花束や花冠などのアイテムが楽しいひとときに彩りを添えます。

色とりどりの花々が咲き誇る森の中で、まるでおとぎ話の中のワンシーンのような特別なホテルステイを体験できます。

滞在中は「スパ ローズ」の入浴を無料で利用いただけるほか、

朝食は2024年4月にグランドオープンした「ファンタジーダイニング」で楽しめます。

「はちみつミルクパンのフレンチトースト」、「ドレス・ド・オムレツ」、「和食膳」の3品から選べるメイン料理とサイドメニューはセミビュッフェスタイルで楽しめます。

