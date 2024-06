▼ (左から)永瀬廉、出口夏希



▼ 永瀬廉



▼ 出口夏希

King & Princeの永瀬廉さんが18日、都内で行われたNetflix映画『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』のプロモーションイベントに、共演者の出口夏希、三木孝浩監督と共に登壇した。今回、永瀬は耳のケガから今月12日に復帰して以来、初めての公の場になった。永瀬は5月29日、京セラドーム大阪での公演「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」の準備中に右耳を負傷した。所属事務所は「公演準備の際に右耳を負傷し、その後、めまいの症状が見られたため、直ちに病院で受診をし、検査の結果、耳内にも傷が見つかり、手術を受けました」と発表され、医師からは「2週間ほどの療養期間が必要」との診断を受け、活動を一時休止していた。本作は、小説家・森田碧の同名小説を実写化した作品。今を大切に生きようとする男女が織りなす“期限付きの恋”を描いた、切なくて爽やかなラブストーリーで、6月27日から世界配信される。永瀬は「配信日が近づいてきた気がしています」と話し始め、「配信された後、見てくださった方々が、どういう気持ちになったかという感想を聞くのがすごく楽しみなんです。なので、今日のイベントを経ることで、なおさらワクワクした気持ちが高まっているのを今、感じています」と、配信日が待ちきれない様子を見せた。劇中で、永瀬は突然余命を宣告されて、淡々と日々を過ごす中で運命の恋に出会い、再び人生に希望を見出していく主人公を演じている。完成した作品について永瀬は「本当に見ている人の心をとても色んな気持ちにさせてくれたり、心を動かしてくれるような作品だと思っております。二人がお互いのために自分の中の心を燃やして、どういう行動に移していくか、その姿に胸が打たれたりすると思います」優しく語り、「我々が心を込めて作った作品が完成し、全世界で配信されます。6月27日からご覧いただけると嬉しいです」と呼びかけた。

▼ Netflix映画『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』予告編



