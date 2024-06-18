¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ®¹¶¤Ç¥¯¥Ó¡ª£Â¥ê¡¼¥°Àîºê¡¦Æ£°æÍ´âÃ¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥í¡¼°ÜÀÒ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥¢¥ì¡×¤ò³Î¿®
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖBELIEVE ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È£Â¥ê¡¼¥°¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ëÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç±øÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞºÇÁ°Àþ¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢£Â¥ê¡¼¥°£±Éô¡Ê£Â£±¡Ë¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎPG¡¿SG¤È¤·¤Æ10¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£°æÍ´âÃ¤À¡££¶·î17Æü¡¢Àîºê¤ÏÆ£°æ¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ£°æ¼«¿È¤¬Æ±¤¸¤¯£Â£±¤Î·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢Ä¾¸å¤Ï¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡×¡ÖÂ®¹¶¤Ç¥¯¥Ó¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Ì¯¤ËÎä¤á¤¿È¿±þ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£Æ£°æ¤Ï£¶·î12Æü¤Ë¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÂ¼ÅçÈþÍª¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ëÉÔÎÑ°©À¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±²Ãæ¤Î¿Í¤À¡£
¡¡Æ£°æ¤ÎàÉÔÎÑ¥¹¥í¡¼á¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Èà¤Î¿ä¤·³è¥¿¥ª¥ë¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤¿¡×¤ÈSNS¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£Æ£°æ¤Ï£Ø¾å¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬»ß¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊóÆ»Ä¾¸å¤Ë¡¢12Ì¾ÄøÅÙ¤·¤«¥í¥¹¥¿¡¼¡Ê½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥¹¥±¤Ç¤Ï¡¢²ò¸Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÔ¾Í»ö¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£É½¸þ¤¤Ï·ÀÌóËþÎ»¡¢Æ±¤¸£Â£±¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ£°æËÜ¿Í¤¬¡Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Àîºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤¤Êü½Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Î´÷¤ß·ù¤¦ÉÔÎÑ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¸½ºß¤Î£Â¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø±×¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢³ÍÆÀ¤¹¤ë·²ÇÏ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£·²ÇÏ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½é¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½êÊÑ¤ï¤ì¤Ð²¿¤È¤ä¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤â¡Ø°ì¤«¤é½ÐÄ¾¤»¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£Æ£°æ¤ÎÆþÃÄ¤Ï³Î¼Â¤ËÀïÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ°¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤°ÜÀÒ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£°æ¤ÎÍÌµ¤ò¸À¤ï¤»¤Ì°ÜÀÒ¤Ç¡¢Àîºê¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬³Î¿®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏµîÇ¯¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£Â¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î°ÜÀÒÀè¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¸µNBA¤ÎÅÏî´ÍºÂÀ¤ÎÀîºêÆþÃÄ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä°ìÉô¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æ¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Î°·¤¤¼¡Âè¤Ç¡¢ÅÏî´¤ÎÀîºêÆþÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«Äã¤¤¤«¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤«¤é¤ï¤º¤«£µÆü¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡£¥Á¡¼¥à¤ÈËÜ¿Í¤ÏÉÔÎÑ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³°ËÙ¤ÏËä¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÏî´¤Î°ÜÀÒÀèÈ¯É½¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ÎÍ½Äê¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆþÃÄ¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤ÎÀîºê¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´é¤À¤Ã¤¿Æ£°æ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢²¿¤È¤âÈéÆù¤ÊÏÃ¤À¡£
¡ÊÈÓÌî¤µ¤Ä¤¡Ë