JO1とFANTASTICSのメンバーが、ひたすら走る！映画『逃走中 THE MOVIE』メイキングPV公開

■「逃走中というコンテンツの凄さを改めて感じた」(FANTASTICS佐藤大樹)

大人気番組『逃走中』が20周年という節目の年にドラマ映画化が決定し、『逃走中 THE MOVIE』として7月19日より全国公開。

このたび、JO1、FANTASTICSのメンバーら豪華キャスト陣が全力疾走で魅せる“逃走アクション” の過酷な撮影現場の裏側を捉えた、メイキングPV~逃走中編~が解禁された。

「参加人数など(本作で描かれる『逃走中』の)規模がとにかくすごい」(JO1川西拓実)「逃走中というコンテンツの凄さを改めて感じた」(FANTASTICS佐藤大樹)「大スクリーンに引き込まれていく(ような感覚)」(JO1金城碧海)と大規模な撮影に圧倒された様子を口々するキャスト陣。

そんな彼らの言葉からも本作のスケールの大きさが伺えるが、メイキング映像で絶え間なく映し出されるのは、ひたすらに走り続けるキャスト陣の姿。ハンターから全力疾走で逃れようとするシーンの撮影で「本当に速い…(笑)」と息を切らしながら吐露するFANTASTICS瀬口黎弥の姿や、東京ドームのグラウンドを全速力で駆け抜けた川西と佐藤が、膝をついて倒れ込んでしまう様子も。JO1木全翔也も「本当に(全員が)体を張って頑張ったし、よくあんなに走れたなと思う」と振り返っており、過酷を極めた撮影の舞台裏が収められている。

さらに本作は、ハンターからの逃走劇だけではなく、“逃走アクション”も大きな見どころのひとつ。FANTASTICS中島颯太が「ワイルドハンターが登場するときの恐ろしさは異次元」と語るとおり、彼らを絶体絶命の窮地に追い込んでいくハンターのレベルもパワーアップ。本作ではワイルドハンターと呼ばれる凶悪な敵も登場するが、映像ではワイルドハンターから逃れようと暗闇の廊下で障害物をすり抜ける高度なアクションに挑戦する金城の姿も映し出され、それぞれが満身創痍になりながらも、懸命に取り組んでいた様子が垣間見える。

キャスト陣が粉骨砕身の覚悟で撮影に挑む姿から、手に汗握る圧巻のシーンの連続に期待が高まるメイキング映像となっている。

また、映像の最後には長谷川雅紀(錦鯉)やHIKAKIN、津田篤宏(ダイアン)、クロちゃん(安田大サーカス)ら『逃走中』のお馴染みの顔ぶれも登場。「(撮影したのが数時間前なのに)もう筋肉痛になってるんですよ」(HIKAKIN)「(自分のシーンで)思いのほか誰も笑ってへんかったからびっくりした…」(津田)「(ストーリーの先がまったく読めなくて)わかんないんだけどここ…」(クロちゃん)とそれぞれに困惑する常連組の活躍にも注目だ。

JO1とFANTASTICSの6人をメインキャストに迎え、幅広い世代に愛される『逃走中』のドラマ映画化として、大いに注目を集める本作。前例にない大規模な撮影のもと、過酷極まりない“逃走アクション”を各キャスト陣が全力でやり遂げて完成した、圧倒的スケールの新感覚アトラクションムービーに注目だ。

映画情報

『逃走中 THE MOVIE』

7月19日(金)全国ロードショー

監督:西浦正記

キャスト:

川西拓実 中島颯太 木全翔也 金城碧海 瀬口黎弥 / 佐藤大樹

田鍋梨々花 川原瑛都 岡宏明・内田慈 笠原秀幸 長井短 本多力

松平健

津田篤宏(ダイアン) 長谷川雅紀(錦鯉) クロちゃん(安田大サーカス) 久保田かずのぶ(とろサーモン) 小宮浩信(三四郎) 大久保嘉人 ハリー杉山 景井ひな 大島麻衣 横山涼

ガチャピン ぐんまちゃん 出世大名家康くん

HIKAKIN

脚本:青塚美穂

主題歌:JO1「Believe in You」

ファイティングテーマ:FANTASTICS from EXILE TRIBE「ブレイクライン」

配給:東映

(C)2024 フジテレビジョン 東映 FNS27社

映画『逃走中 THE MOVIE』作品サイト

https://www.tosochu-movie.com/