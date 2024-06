くら寿司にて、トロやイクラなどの豪華な食材を使用した「とろといくら」を開催!

「ふり塩熟成中とろ(一貫)」が特別価格で販売されるほか、「ふり塩熟成大とろ(一貫)」や「塩いくら(一貫)」などもラインナップされます。

くら寿司「とろといくら」フェア

フェア開始日:2024年6月21日(金)

くら寿司が、トロやイクラなどの豪華な食材を使用したメニューをお手頃価格で楽しめる「とろといくら」フェアを期間限定で開催!

トロやイクラなどの豪華な食材を使用したお寿司全6種類が一度に堪能できるフェアです。

同時発売される「国産天然すずき」「無添加うに(一貫)」と共に紹介していきます☆

ふり塩熟成中とろ(一貫)

価格:115円(税込)

販売期間:販売中〜2024年6月30日(日)

マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選した一貫。

上質な脂の旨みとマグロ本来の旨みがバランス良く味わえます。

ふり塩熟成大とろ(一貫)

価格:345円(税込)

販売期間:販売中

マグロからわずか5%ほどしか取れない最高級部位を使用したとろ。

食べた瞬間のとろけるような極上の味わいを楽しめます。

天然本まぐろねぎまぐろ

価格:280円(税込)

販売期間:販売中

日本有数の水揚げ量を誇る塩釜産の本マグロを使用した軍艦。

赤身を粗くたたき加工することで、なめらかな舌触りの中に本マグロの旨みもしっかりと感じられるお寿司です。

塩いくら(一貫)

価格:180円(税込)

販売期間:2024年6月21日(金)〜6月30日(日)

漁獲から素早く加工した鮮度の良いイクラを、塩のみで仕上げた「塩いくら」

高鮮度だからこそ可能な、今では珍しい昔ながらの製法で、イクラ本来の旨みを堪能できます。

大粒いくら(一貫)

価格:190円(税込)

販売期間:販売中

大粒のいくらのみを厳選した軍艦。

くら寿司特製の醤油ベースのタレに漬け込んで、コクを残しつつ味を染み込ませています。

味付いくら

価格:180円(税込)

販売期間:販売中

担当バイヤーが現地に赴き、鮮度の良いイクラを厳選した上で、加工場でも目視で細かく選別。

くら寿司特製の醤油ベースのタレに漬け込み、味を染み込ませることで際立つ濃厚なコクと、プチっとした食感を楽しめる一品です。

国産天然すずき

価格:115円(税込)

販売期間:2024年6月21日(金)〜6月30日(日)

夏が旬の高級魚「天然すずき」が、115円という価格で登場!

水揚げ後24時間以内に自社の加工センターにて加工を施し鮮度を維持したスズキを、ふり塩をして熟成させることで、さらに旨みを凝縮させたにぎりです。

無添加うに(一貫)

価格:230円(税込)

販売期間:2024年6月21日(金)〜6月30日(日)

一般的に形崩れを防ぐために使用される添加物の「ミョウバン」を一切使用しないことで、苦みがない味わいに仕上げられた「無添加うに」

口の中でとろけていくような食感と濃厚な旨み、鼻に抜ける上品な磯の香りを楽しめます。

うにやいくらのお寿司がお手頃価格で楽しめるフェア。

くら寿司の「とろといくら」フェアは、2024年6月21日よりスタートです☆

※店舗により価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

