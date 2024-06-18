¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÅçÅÄËã±û¤¬ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¤Ë¡Ö¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷²¦¡¦ÅçÅÄËã±û¡Ê£±£µ¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê½êÂ°Àè¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤à·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ï£±£¸Æü¡¢½êÂ°Àè¤¬ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤ØÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Îý½¬¤Ï°ú¤Â³¤ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µþÅÔ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ïºòµ¨¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤ä¡¢Âîµå½÷»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÃË»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¸Þ½½Íò¥«¥Î¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅçÅÄ¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡ÖÎý½¬µòÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µþÅÔ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£