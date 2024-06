「スターバックス(R) ME MOMENT(TM)」が新発売

セブンイレブン限定販売のドリンク

2024年6月18日(火)からスターバックスの新シリーズとしてペットボトルに入ったリフレッシュメントドリンクが発売。これまでスターバックスの500mlのボトルドリンクはコーヒー系だけだったが、今回、ティーベースの見た目も鮮やかな2種のドリンクが登場する。■ティー×フルーツのカラフルなドリンク

コンセプトは「いつもの日常をカラフルに彩る」

「スターバックス(R) ME MOMENT(TM)ティーレモネード」

ティーの渋みはなく柑橘の風味が爽やか

「スターバックス(R) ME MOMENT(TM)トロピカルピンク(TM)」

リゾート気分を感じられるドリンク

ノンカフェインなのでリラックスしたいときに

新たなペットボトル入りドリンクは「スターバックス(R) ME MOMENT(TM)」。2種あり、セブンイレブン限定で販売される。ボトルには大きなスターバックスのサイレンロゴがあしらわれていて、イエローとピンクの鮮やかなカラーが印象的。「いつもの日常をカラフルに彩る」というコンセプトそのまま!2つのフレーバーはアメリカのスターバックスで提供されているリフレッシュメントドリンクから着想を得たもの。ティーとフルーツの組み合わせのおいしさを体験してほしいという想いから生まれたそう。爽やかなイエローのラベルは「スターバックス(R) ME MOMENT(TM)ティーレモネード」(168円+税)。レモンと白ブドウの果汁にディンブラティーを合わせ、ほのかに柚子の香りをまとわせたリフレッシュメントドリンク。ちなみにディンブラティーはスリランカのディンブラ地方で栽培されている紅茶のことで、コクがあり香り高く、渋みや苦味の少ないマイルドな味。だからこそ柑橘の風味が爽やかなに感じられる味わいになる。いつでも飲みたくなる万人向けの味で、シアトルのスターバックスの開発者Erin Marinanさんは「柚子の香りがほかのフルーツの酸味と合うので、レモンケーキやピーチコブラー、ラズベリータルトなどと合わせてみて」と話す。もうひとつは「スターバックス(R) ME MOMENT(TM)トロピカルピンク(TM)」(168円+税)。アップル、ピーチの果汁とハイビスカスティーを合わせ、スイカやマンゴスチンのトロピカルな香りを重ね合わせたドリンク。一番の特徴はノンカフェインということ。程よい甘みとフルーティーな酸味がで、リゾート地で出会うドリンクのようで気分も上がる。フルーツのみずみずしさに特別感を感じられる。こちらはトロピカル感もあって非日常を味わいたいときにおすすめ。ノンカフェインなのでゆっくりリラックスしたいときにもいい。Erin Marinanさんのおすすめは「チーズデニッシュや塩気のあるクラッカーにチーズをのせたもの、マルゲリータのピザ」とのこと。「華やかでやさしい甘みは塩気やバジルと相性がいい」そうだ。セブンイレブンでいつでも気軽にチアフルなブレイクができるので、その日の気分やフードに合わせて、好みのドリンクで自分だけのリラックスタイムを過ごしてみては。