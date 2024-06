来季のプレミアリーグはユナイテッドvsフルアムで幕開け！　王者シティはチェルシー戦に

プレミアリーグは18日、2024-25シーズンのマッチスケジュールを発表した。マンチェスター・シティの前人未到となる4連覇で閉幕した今季。引き続きストップ・ザ・シティが合言葉となってくる来季は8月16日(金)に開幕し、同日唯一の試合となるマンチェスター・ユナイテッドvsフルアムがオープニングマッチに決定した。そのほかの開幕戦では王者シティがいきなりのビッグマッチで、チェルシーとのアウェイゲームに。冨安健洋が所属し、打倒シティのアーセナルはウォルバーハンプトンをホームに迎え撃ってのスタートになる。

また、アーセナル以外の日本人選手所属クラブでは遠藤航のリバプールが昇格組イプスウィッチ・タウン、三笘薫のブライトン&ホーヴ・アルビオンがエバートンと対戦。鎌田大地の加入が噂されるクリスタル・パレスはブレントフォードが相手となる。ちなみに、最終節は翌年5月25日。昇格組からは上述のイプスウィッチ、レスター・シティ、サウサンプトンだ。◆開幕カード一覧8/16(金)マンチェスター・ユナイテッド vs フルアム8/17(土)イプスウィッチ・タウン vs リバプールアーセナル vs ウォルバーハンプトンエバートン vs ブライトン&ホーヴ・アルビオンニューカッスル・ユナイテッド vs サウサンプトンノッティンガム・フォレスト vs ボーンマスウェストハム vs アストン・ビラ8/18(日)ブレントフォード vs クリスタル・パレスチェルシー vs マンチェスター・シティ8/19(月)レスター・シティ vs トッテナム