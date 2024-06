“トルコのメッシ”が遂にベールを脱ぐか!? ベテランと若手のハーモニーがカギ/アルダ・ギュレル(トルコ代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■トルコ代表出場回数:3大会連続6回目最高成績:ベスト4(2008)ユーロ2020結果:グループステージ敗退

予選結果:グループD・1位監督:ヴィンチェンツォ・モンテッラ◆注目選手MFアルダ・ギュレル(レアル・マドリー)2005年2月25日(19歳)3大会連続でユーロに出場したトルコ。チームを指揮するモンテッラ監督は、イタリア代表として多くの経験があり、指揮官としても結果を残している。チームとの中心選手は10番を背負うMFハカン・チャルハノール。かつてはFKの名手という部分が脚光を浴びたが、インテルで元々持っていたテクニックに加え、ゲームコントロール力を身につけた。モンテッラ監督も絶賛する力を持ち合わせている。キャリアの最盛期とも言えるチャルハノールだが、注目したいのはアルダ・ギュレル。“トルコのメッシ”という異名を持つ19歳は、当初の予定を早めてマドリーが獲得したほどの逸材。ただ、ケガで大きく出遅れた1年目のシーズンは、苦しい戦いが続いた。それでもラ・リーガ10試合で6ゴールと才能は本物であることを証明。先輩チャルハノールと呼応しながら、このユーロの舞台で才能が花開き、大きな注目を集める可能性もあるスター候補生。トルコの次世代を担う逸材の活躍は、チームの結果にも繋がることだろう。◆試合日程6月18日(火)《25:00》【F】トルコ代表 vs ジョージア代表6月22日(土)《25:00》【F】トルコ代表 vs ポルトガル代表6月26日(水)《28:00》【F】チェコ代表 vs トルコ代表◆招集メンバーGK1.メルト・ギュノク(ベジクタシュ)12.アルタイ・バユンドゥル(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)23.ウギュルジャン・チャクル(トラブゾンスポル)DF2.メーメト・ゼキ・チェリク(ローマ/イタリア)3.メリフ・デミラル(アル・アハリ/サウジアラビア)4.サメト・アカイドゥン(パナシナイコス/ギリシャ)13.アフメジャン・カプラン(アヤックス/オランダ)14.アブドゥルケリム・バルダクチ(ガラタサライ)18.メルト・ミュルドゥル(フェネルバフチェ)20.フェルディ・カディオグル(フェネルバフチェ)MF5.オカイ・ヨクシュル(WBA/イングランド)6.オルクン・コクチュ(ベンフィカ/ポルトガル)10.ハカン・チャルハノール(インテル/イタリア)15.サリフ・エズジャン(ドルトムント/ドイツ)16.イスマイル・ユクセク(フェネルバフチェ)22.カーン・アイハン(ガラタサライ)FW7.ケレム・アクトゥルコール(ガラタサライ)8.アルダ・ギュレル(レアル・マドリー/スペイン)9.ジェンク・トスン(ベシクタシュ)11.ユスフ・ヤズジュ(リール/フランス)17.イルファン・ジャン・カフヴェジ(フェネルバフチェ)19.ケナン・ユルドゥズ(ユベントス/イタリア)21.バリシュ・ユルマズ(ガラタサライ)24.セミ・クルチソイ(ベシクタシュ)25.ユヌス・アクギュン(レスター・シティ/イングランド)26.ベルトゥ・ユルデュルム(スタッド・レンヌ/フランス)