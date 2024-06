【ストライクウォーリア】6月17日 再販価格:18,480円

東京マルイは、ガスブローバックガン「ストライクウォーリア」を6月17日に再販した。価格は18,480円。

本商品は東京マルイの「ガスブローバック/ウォーリア・シリーズ」の一つで、きわめて特殊な任務状況にとことん適応させた「特異性」を追求したモデルとなっている。

スパイクのついたストライクプレートに、発射時のマズルの跳ね上がりをおさえるためのポートが装備され、ピカティニー規格(幅20mm)のアンダーレイルを配置。

トリガーガードやグリップ前後にチェッカリングが施され、ディンプル加工とラバーコーティングがされたガナーグリップが採用されている。

ストライクウォーリア

全長:205mm

銃身長:74mm

重量:816g(空のマガジンを装着した場合)

弾丸:6mm BB(0.2~0.25g)

動力源:専用ガス「ガンパワーHFC134aガス」または「ノンフロン・ガンパワー」

装弾数:28 + 1 発(1発は本体に装填した場合)

