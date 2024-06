【第157話】6月18日 公開

集英社は6月18日、龍幸伸氏によるマンガ「ダンダダン」第157話「部賀正道」をジャンプ+にて公開した。

弟の墓前で想いを吐露したズマ。警官はズマを救おうとするが――。

