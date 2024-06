プレミアリーグは18日、2024-25シーズンの日程を発表した。8月16日に マンチェスター・ユナイテッド 対フルハム戦で開幕し、来年5月25日に最終節が行われる。4連覇中のマンチェスター・シティは開幕節でチェルシーの敵地に乗り込み、いきなりのビッグ6対決を戦う。プレミアリーグによればチェルシーは最も開幕節の勝率が高いチームで、20勝7分5敗で62.5%だという。その一方、マンチェスター・Cのジョゼップ・グアルディオラ監督はプレミアリーグでの開幕節の勝率を87.5%としており、今季の監督の中で最も高い勝率だとしている。

DF冨安健洋が所属するアーセナルはウォルバーハンプトンと、MF遠藤航が所属するリバプールは22年ぶりに復帰したイプスウィッチとそれぞれ開幕節で対戦。MF三笘薫を擁するブライトンは開幕節でエバートンと戦う。そのほかマンチェスター・ダービーは12月14日と4月5日を予定している。注目カードのリバプール対マンチェスター・Cは11月30日と2月22日に、アーセナル対マンチェスター・Cは9月21日と2月1日に行われる予定だ。第1節8月16日マンチェスター・U vs フルハム8月17日イプスウィッチ vs リバプールアーセナル vs ウォルバーハンプトンエバートン vs ブライトンニューカッスル vs サウサンプトンN・フォレスト vs ボーンマスウエスト・ハム vs アストン・ビラ8月18日ブレントフォード vs クリスタル・パレスチェルシー vs マンチェスター・C8月19日レスター vs トッテナム……………………………………………………………第38節5月25日ボーンマス vs レスターフルハム vs マンチェスター・Cイプスウィッチ vs ウエスト・ハムリバプール vs クリスタル・パレスマンチェスター・U vs アストン・ビラニューカッスル vs エバートンN・フォレスト vs チェルシーサウサンプトン vs アーセナルトッテナム vs ブライトンウォルバーハンプトン vs ブレントフォード