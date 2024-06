【モデルプレス=2024/06/18】BTS(ビーティーエス)ら多数のK-POPアーティストが所属するHYBEは18日、公式サイトを通じて航空情報の流出及び不法売買に対する対応を発表した。同社は、2023年下半期から数ヶ月間の捜査当局と緊密に協力し、アーティストの航空券情報を不法に入手し販売してきた人に対し、法的処置を講じたことを説明。フライト情報の売買について、アーティストの安全を脅かし、不安を抱かせる不法行為であると主張し「しかし、アーティストの不法に入手した座席情報を調べたり、同じ飛行機に乗っているときにこっそり写真を撮ったりする者が増えています」と明かした。

