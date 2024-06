世界大手の玩具メーカー「マテル」が展開する、人気カードゲームUNO(ウノ)シリーズ。

ウノシリーズに、2024年7月19日に公開される映画『怪盗グルーのミニオン超変身』のキャラクターやシーンにインスパイアされた絵柄が描かれた、特別仕様の「ウノ ミニオンズ」が登場!

絵柄だけでなく「メガミニオン・パワー」や「ワイルド メガミニオンパワー」など、特別ルール・カードも封入されます☆

マテル「ウノ ミニオンズ」

価格:1,540円(税込)

発売日:2024年6月22日(土)

対象年齢:7歳以上

対象人数:2〜10人

マテルが販売する人気カードゲームUNO(ウノ)シリーズから、2024年7月19日公開の映画『怪盗グルーのミニオン超変身』のキャラクターやシーンをデザインした、特別仕様の「ウノ ミニオンズ」が登場!

プレイヤーは、好きなキャラクターやシーンにインスパイアされた絵柄が描かれたカードで、色と数字のマッチングを競います。

「メガミニオン」のアイコンが描かれたカードだけでなく「メガミニオン・パワー」という特別ルールも登場。

スペシャルカード「ワイルド メガミニオンパワー」は、他のプレイヤー全員に「メガミニオン」のアイコンが描かれたアクションカードを全て捨てさせ、引き札の山から同じ枚数のカードを引かせることができます。

手持ちのカードが残り1枚になったら、「バ・ナ・ナ」ではなく、「UNO!」と叫びながら楽しむ、ミニオンファンへのプレゼントにもぴったりなカードゲームです☆

2024年7月19日(金)に公開する映画『怪盗グルーのミニオン超変身』のキャラクターやシーンにインスパイアされたデザインの「ウノ」

特別カードや特別ルールが追加された、マテルの「ウノ ミニオンズ」は、2024年6月22日より発売です☆

”超最強”姿のメガミニオンたちが大活躍!イルミネーション映画『怪盗グルーのミニオン超変身』 ”超最強”姿のメガミニオンたちが大活躍!イルミネーション映画『怪盗グルーのミニオン超変身』 続きを見る

125通り以上のコーディネートが楽しめる!マテル「ディズニープリンセス ひみつのドレスアップ シンデレラ」 125通り以上のコーディネートが楽しめる!マテル「ディズニープリンセス ひみつのドレスアップ シンデレラ」 続きを見る

🄫Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画『怪盗グルーのミニオン超変身』デザイン!マテル「ウノ ミニオンズ」 appeared first on Dtimes.